Швеция запустила сеть 5G

С сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится лишь 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Также отмечается, что большинство смартфонов все еще не поддерживают новую технологию. Как пояснила Tele2, сеть 5G с самого начала обеспечивает скорость интернет-серфинга более 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.