Загадочные кредиторы торгового центра T1: что о них известно?

В ноябре 2016 года эстонская биржевая компания Pro Kapital и международная финансовая платформа TSSP (TPG Sixth Street Partners) объявили о подписании пятилетнего соглашения о финансировании на общую сумму в 65 миллионов евро - тогда TSSP была т.н. кредитным агентом международной компании по управлению частным капиталом TPG, причем следует отметить, что суммы, которыми управляют две эти фирмы, колоссальны: 33 миллиарда и 119 миллиардов долларов соответственно.

TPG владеет мажоритарной долей, например, в компании по разработке продуктов кибербезопасности McAfee; эта же фирма была одним из первых инвесторов Uber - в 2013 году, когда стоимость компании оценивалась в 3,5 миллиардов долларов TPG предоставил ей 90 миллионов долларов.

TSSP была создана во время финансового кризиса, когда Алан Ваксман, банкир, ставший партнером Goldman Sachs в возрасте 31 года, решил начать собственный бизнес. Одна из самых успешных сделок TSSP пришлась на 2016 год, когда шведский стриминговый сервис Spotify получил кредит в миллиард долларов.