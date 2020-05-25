Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал Трамп в Twitter.