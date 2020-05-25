Пн, 25.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Дональд Трамп

ФОТО: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал Трамп в Twitter.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на $100 тысяч, которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 643 098 человек, заболевших COVID-19, 97 711 человек скончались.

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