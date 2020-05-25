Пн, 25.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Производители клубники бьют тревогу: 70 процентов ягод могут остаться на полях

Производители клубники бьют тревогу: 70 процентов ягод могут остаться на полях

Клубника

ФОТО: Marko Saarm

Выращивающим клубнику хуторянам пока не удалось найти местных работников для сбора урожая. Производители клубники из Тартумаа Пааво Отсус и Тыну Окс заявили, что у них на полях летом обычно работает 100 пар рук, что на сегодняшний день кажется уже нереальным.

"Положение для меня критическое, потому что на следующей неделе мы уже ожидаем первые красные ягоды. И, конечно, если ничего не изменится, то до 70 процентов ягод могут остаться несобранными, и они будут гнить на полях", - заявил "Актуальной камере" руководитель AranFarming Пааво Отсус.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ