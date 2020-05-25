Производители клубники бьют тревогу: 70 процентов ягод могут остаться на полях

Выращивающим клубнику хуторянам пока не удалось найти местных работников для сбора урожая. Производители клубники из Тартумаа Пааво Отсус и Тыну Окс заявили, что у них на полях летом обычно работает 100 пар рук, что на сегодняшний день кажется уже нереальным.
"Положение для меня критическое, потому что на следующей неделе мы уже ожидаем первые красные ягоды. И, конечно, если ничего не изменится, то до 70 процентов ягод могут остаться несобранными, и они будут гнить на полях", - заявил "Актуальной камере" руководитель AranFarming Пааво Отсус.