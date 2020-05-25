Производители клубники бьют тревогу: 70 процентов ягод могут остаться на полях

"Положение для меня критическое, потому что на следующей неделе мы уже ожидаем первые красные ягоды. И, конечно, если ничего не изменится, то до 70 процентов ягод могут остаться несобранными, и они будут гнить на полях", - заявил "Актуальной камере" руководитель AranFarming Пааво Отсус.