Известному теннисисту грозит тюремный срок за избиение жены

Правоохранительные органы Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, его обвиняют в избиении бывшей жены в поселке Авчала в пригороде Тбилиси, пишет Postimees.

По версии следствия, 28-летний теннисист избил бывшую супругу в присутствии ребенка 21 мая. В отношении Басилашвили возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до трех лет, но, возможно, его обяжут к общественным работам.

Не исключено, что Международная федерация тенниса заинтересуется этим делом, однако будут ли приняты в отношении Басилашвили какие-либо санкции, станет известно после завершения расследования.