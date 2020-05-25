Пн, 25.05.2020
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Известному теннисисту грозит тюремный срок за избиение жены

Николоз Басилашвили

ФОТО: AFP/SCANPIX

Николозу Басилашвили грозит до трех лет лишения свободы за избиение своей жены.

Правоохранительные органы Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, его обвиняют в избиении бывшей жены в поселке Авчала в пригороде Тбилиси, пишет Postimees.

По версии следствия, 28-летний теннисист избил бывшую супругу в присутствии ребенка 21 мая. В отношении Басилашвили возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до трех лет, но, возможно, его обяжут к общественным работам.

Не исключено, что Международная федерация тенниса заинтересуется этим делом, однако будут ли приняты в отношении Басилашвили какие-либо санкции, станет известно после завершения расследования.

Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в прошлом году он поднимался на 16-ю строчку. За карьеру теннисист завоевал три титула на турнирах АТР в одиночном разряде.

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