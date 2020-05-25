Эстонцы и литовцы в Латвию не спешат

В Латвии до сих пор не наблюдается большого количества туристов из Литвы и Эстонии. Об этом в понедельник в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил председатель правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Янис Йензис, пишет Rus.TVNET.
"Большого скопления литовцев и эстонцев нет", - сказал Йензис, добавив, что, эстонцы по-прежнему продолжают отменять бронирования путешествий на лето.
Он также отметил, что, вероятно, изменения из-за Covid-19 продолжатся еще некоторое время, но он не хотел бы, чтобы лето 2020-го года было проведено без иностранных гостей.
Йензис отметил, что сейчас в Латвии больше ограничений, чем в Литве и Эстонии.
"Туризм связан с приключениями, с приятными впечатлениями, а ограничения подразумевают довольно серьезное дистанцирование", - сказал он.
Председатель правления RTAB также добавил, что приезд в страну туристов из Литвы и Эстонии тесно связано с тем, как быстро Латвия снимет ограничения. После окончания чрезвычайной ситуации RTAB планирует начать в Эстонии и Литве кампанию, чтобы побудить людей поехать в Ригу.