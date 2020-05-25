Эстонцы и литовцы в Латвию не спешат

"Большого скопления литовцев и эстонцев нет", - сказал Йензис, добавив, что, эстонцы по-прежнему продолжают отменять бронирования путешествий на лето.

Он также отметил, что, вероятно, изменения из-за Covid-19 продолжатся еще некоторое время, но он не хотел бы, чтобы лето 2020-го года было проведено без иностранных гостей.

Йензис отметил, что сейчас в Латвии больше ограничений, чем в Литве и Эстонии.

"Туризм связан с приключениями, с приятными впечатлениями, а ограничения подразумевают довольно серьезное дистанцирование", - сказал он.