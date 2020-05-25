Видео ⟩ Из-за ароматизатора в стеклянной баночке чуть не загорелся автомобиль

Оставляя свою машину на солнце, нужно следить за тем, нет ли в салоне автомобиля какого-нибудь предмета, который может работать как увеличительное стекло. Об этом в соцсетях предупреждает жительница Латвии Кристина.

Из опубликованного видео можно понять - внутри автомобиля обгорела пассажирская дверь. Произошло это из-за солнца, светившего через стеклянную баночку с ароматизатором, которая висела на зеркале заднего вида.

"Машина со вчерашнего дня стояла у дома. На таком повороте, где солнце светит с левой стороны", - порталу Apollo рассказала Кристина, добавив, что солнце в салон автомобиля начало светить сразу после рассвета.

"Мы сели в машину около 8:30, и сразу обнаружили эти повреждения. Нам действительно повезло. В салоне машины пахло паленой пластмассой и кожей. Видимо, солнце ушло в другую сторону и это спасло нас от дальнейшего тления и горения", - отметила женщина.