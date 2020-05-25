Банк: большинство людей взяло платежный отпуск не из-за потери работы

Согласно статистике Luminor, причиной обращения с ходатайством о платежном отпуске обычно является не потеря работы, а снижение заработной платы. В основном за платежным отпуском обращались люди, чей остаток на счете на момент подачи заявления был менее 500 евро.
По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, те клиенты, которые работают или работали в секторах, наиболее затронутых распространением коронавируса, то есть в сфере общественного питания, туризма, транспорта, развлечений, спорта, культуры и красоты, чаще всего ходатайствовали о предоставлении платежного отпуска. В 70% случаев причина обращения с ходатайством о платежном отпуске была в снижении заработной платы и только в 13% случаев – потеря работы. В 17% случаев определённой причины не было, и люди брали платёжный отпуск на всякий случай.
Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли платежный отпуск, составляет 68 000 евро, а средний срок погашения кредита – 16 лет. Чаще всего просили предоставить платежный отпуск клиенты, которые заключили кредитный договор в 2008 и 2016 годах.
«Многие клиенты, которые просили платежный отпуск, не были готовы к такой ситуации. Это означает, что у них практически не было сбережений», – сказал Раадик, добавив, что почти 70% людей, которые ходатайствовали о платежном отпуске, имели на своем счете менее 500 евро. Он добавил, что люди в случае возникновения проблем обязательно должны обращаться в банк как можно раньше. «В данном случае можно подать заявление на 12-месячный платежный отпуск, а остальные условия их кредитования не будут изменены. При необходимости эту возможность обязательно нужно использовать», – подчеркнул Раадик.
Опрос, проведенный в марте, также показал, что четверть жителей Эстонии могут прожить на свои сбережения только один месяц, а 30% людей – до двух месяцев.