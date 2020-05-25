Банк: большинство людей взяло платежный отпуск не из-за потери работы

По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, те клиенты, которые работают или работали в секторах, наиболее затронутых распространением коронавируса, то есть в сфере общественного питания, туризма, транспорта, развлечений, спорта, культуры и красоты, чаще всего ходатайствовали о предоставлении платежного отпуска. В 70% случаев причина обращения с ходатайством о платежном отпуске была в снижении заработной платы и только в 13% случаев – потеря работы. В 17% случаев определённой причины не было, и люди брали платёжный отпуск на всякий случай.

Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли платежный отпуск, составляет 68 000 евро, а средний срок погашения кредита – 16 лет. Чаще всего просили предоставить платежный отпуск клиенты, которые заключили кредитный договор в 2008 и 2016 годах.

«Многие клиенты, которые просили платежный отпуск, не были готовы к такой ситуации. Это означает, что у них практически не было сбережений», – сказал Раадик, добавив, что почти 70% людей, которые ходатайствовали о платежном отпуске, имели на своем счете менее 500 евро. Он добавил, что люди в случае возникновения проблем обязательно должны обращаться в банк как можно раньше. «В данном случае можно подать заявление на 12-месячный платежный отпуск, а остальные условия их кредитования не будут изменены. При необходимости эту возможность обязательно нужно использовать», – подчеркнул Раадик.