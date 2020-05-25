Что может скрываться за благополучным фасадом? Почему дети сбегают из дома

Сегодня международный день пропавших детей. В прошлом году полиция искала в Эстонии 933 несовершеннолетних ребенка, некоторых по несколько раз в год. В среднем полиция ежедневно получает два сообщения о пропавших детях. Глядя на портрет подростков, можно сказать, что это преимущественно 14-летние дети, ушедшие из дома, заместительного дома или спецшколы в неизвестном направлении, пишет Postimees.
Подросток, игравший в своей возрастной группе в эстонской лиге чемпионов, попадает в другой конец Эстонии в заместительный дом. В уездном центре, где он жил раньше, у него была возможность тренироваться, а теперь его решают поставить тренироваться с начинающими. «Какая мотивация у него? Никакой. Мы не думаем, не взвешиваем и действуем опрометчиво», - приводит пример того, почему подросток начинает думать о побеге из дома, капитан полиции Катрин Сатси. Когда полиция находит его и отвозит домой, ребенок у двери слышит: «Ну, нашел время прийти?» «И что должен чувствовать этот молодой человек?» - спрашивает капитан полиции. У этого подростка хрупкая душа и свои страхи, хотя он пытается показать себя крутым. «На самом деле, это хрупкий человек, который рискует и у которого нет человека, которому можно довериться», - говорит Сатси.
В заместительные дома попадают молодые люди, у которых уже большие проблемы, которым нужно больше заботы и внимания, терапии и совета. Зачастую они строптивы и обозлены на весь мир. Речь идет об очень сломанных детях. В том, как с ними справляется заместительный дом и каковы его возможности, мы как общество явно стали лучше, мы создали для них хорошую физическую среду, но это не залечит душевные раны», - добавляет капитан полиции. Она указывает на то, что у родителей в заместительном доме и биологических родителей есть общая привычка: зачастую не поясняется, когда что-то запрещается. «Но из этого развивается конфликт, и дети идут по пути наименьшего сопротивления, уходя из дома», - пояснила Сатси желание детей покинуть мир силы и запретов.
Капитан полиции сталкивалась с семьей, где две примерные дочери в страхе гнались за золотой медалью, чтобы произвести хорошее впечатление о семье, но в действительности дома происходили ужасные вещи.
Еще одна причина, по которой подросток убегает из дома, - слишком жесткий контроль родителей. «Контролируется каждый шаг: социальные сети, звонки, домой ты должен приносить одни пятерки. Родители своими завышенными ожиданиями накручивают ребенка так, что он просто решает уйти», - говорит Сатси.
Причиной побега может быть и сексуальное домогательство. «Бывают и крайние случаи, когда в доме имеет место сексуальное домогательство. Увы, это случается, и не только в трудных семьях», - отмечает Сатси. Капитан полиции сталкивалась с семьей, где две примерные дочери в страхе гнались за золотой медалью, чтобы произвести хорошее впечатление о семье, но в действительности дома происходили ужасные вещи. Информация о крайне грубом сексуальном домогательстве в доме, наконец, дошла до полиции через младшую сестру, осмелившуюся об этом рассказать
Родитель мог бы поинтересоваться
«Доверие – основная проблема. Если у родителя нет с подростком доверительных отношений, это может очень плохо кончиться», - констатирует капитан полиции, по словам которой зачастую родители сбегающих детей ничего не знают о них. По словам Сатси, самому родителю стоит задать себе вопросы: знаю ли я, кто друзья моего ребенка? Знаю ли я, что на самом деле его интересует?
То, насколько много знает родитель о своем ребенке, играет очень большую роль в поисках, поскольку полиция первым делом спрашивает: кто друзья? Куда он мог пойти? Какой у него номер? Во что он был одет? Какие соцсети он использует? «И очень часто мы сталкиваемся с тем, что родитель не знает, кто друзья его ребенка. Хорошо, если знают номер телефона. В случае заместительных домов бывает и так, что они даже номера не знают», - рассказывает Сатси.
Если доверия нет, ушедшие из дому подростки не звонят родителям и не просят помощи даже тогда, когда ситуация начинает становится нестерпимой. Это касается тех молодых людей, которые уходит праздновать вместе с совершеннолетним друзьями и не осмеливаются рассказать об этом родителям. «Если я молодой и у меня доверительные отношения с родителем, то в каком бы состоянии я ни был, я осмелюсь ему позвонить, а не буду бояться, что же теперь будет», - говорит Сатси. Ребенок, который из-за страха наказания или боязни унижения пытается самостоятельно справиться с ситуацией, которая ему не под силу, может еще глубже погрязнуть в проблемах.
Катрин Сатси вспоминает и случаи, когда, узнав имя ребенка, капитан полиции сама писала ему в мессенджере: «Дай о себе знать, что ты есть». Поначалу подростки могут злобно ответить, но все же она потихоньку выясняет дальше и в конце концов приходит к тому, что они уславливаются о времени, когда подросток придет домой.
Есть и молодые люди, которые сбегают из дома, чтобы отправиться к любимому, найденному в чате. «Такие случаи бывают, когда молодой человек хочет внимания и из-за своего небольшого жизненного опыта может стать жертвой манипуляции», - констатировал капитан полиции, добавив, что этому способствует недостаток внимания со стороны домашних, в поисках которого молодые люди покупают к плохую кампанию. «Если я не получаю этого внимания дома, я должен найти его где-то еще», - пояснила Сатси.
Так, например, один молодой человек за выходные успевал побывать и на западе, и на востоке Эстонии, пока, наконец, не возвращался домой в Южную Эстонию. Подросток катался на общественном транспорте и свою семью об этом не оповестил. Оказалось, что ребенок находился в небезопасных местах. Капитан напоминает родителям, что, если к чьим-то детям приходит в гости какой-нибудь молодой человек, надо обязательно позвонить его родителям. «Лучше перереагировать, чем вообще ничего не сделать», - заметила Сатси.
Находят в плохом состоянии
Иногда ребенка приходится разыскивать по несколько месяцев, прежде чем выяснится, куда он ушел или куда его увезли. Все зависит от ситуации: ребенок может странствовать сам Или же его увез за границу родитель, а другой родитель его разыскивает.
Некоторые молодые люди ночуют в местах, который могут быть совершенно небезопасными – находятся в компании, где пьют алкоголь и применяют насилие. Полиция находит и детей в очень плохом состоянии: они не спали, не мылись и не поели.
«В таких ситуациях мы сразу находим что-нибудь перекусить для ребенка», - говорит Сатси. Полиция беседует с ребенком, чтобы выяснить, кто то доверенное лицо, с которым полиция могла бы связаться. Капитан полиции отметила, что не всегда эти люди – родители ребенка, поскольку дома может быть затянувшийся конфликт. «Иногда бывает так, что из дома сообщают, что ребенок исчез, но поначалу не говорят всей правды, что за исчезновением может быть какая-то затянувшаяся ссора», - добавляет она.
«Когда подросток уже сбегает из дома, он находится в тупике и что-то пошло тотально не так. Где-то уже допущены ошибки. Ответственность и доверительные отношения со своими детьми – самое важное, что может это предотвратить», - сказала Сатси.