Что может скрываться за благополучным фасадом? Почему дети сбегают из дома

То, насколько много знает родитель о своем ребенке, играет очень большую роль в поисках, поскольку полиция первым делом спрашивает: кто друзья? Куда он мог пойти? Какой у него номер? Во что он был одет? Какие соцсети он использует? «И очень часто мы сталкиваемся с тем, что родитель не знает, кто друзья его ребенка. Хорошо, если знают номер телефона. В случае заместительных домов бывает и так, что они даже номера не знают», - рассказывает Сатси.

Если доверия нет, ушедшие из дому подростки не звонят родителям и не просят помощи даже тогда, когда ситуация начинает становится нестерпимой. Это касается тех молодых людей, которые уходит праздновать вместе с совершеннолетним друзьями и не осмеливаются рассказать об этом родителям. «Если я молодой и у меня доверительные отношения с родителем, то в каком бы состоянии я ни был, я осмелюсь ему позвонить, а не буду бояться, что же теперь будет», - говорит Сатси. Ребенок, который из-за страха наказания или боязни унижения пытается самостоятельно справиться с ситуацией, которая ему не под силу, может еще глубже погрязнуть в проблемах.

Катрин Сатси вспоминает и случаи, когда, узнав имя ребенка, капитан полиции сама писала ему в мессенджере: «Дай о себе знать, что ты есть». Поначалу подростки могут злобно ответить, но все же она потихоньку выясняет дальше и в конце концов приходит к тому, что они уславливаются о времени, когда подросток придет домой.

Есть и молодые люди, которые сбегают из дома, чтобы отправиться к любимому, найденному в чате. «Такие случаи бывают, когда молодой человек хочет внимания и из-за своего небольшого жизненного опыта может стать жертвой манипуляции», - констатировал капитан полиции, добавив, что этому способствует недостаток внимания со стороны домашних, в поисках которого молодые люди покупают к плохую кампанию. «Если я не получаю этого внимания дома, я должен найти его где-то еще», - пояснила Сатси.

Так, например, один молодой человек за выходные успевал побывать и на западе, и на востоке Эстонии, пока, наконец, не возвращался домой в Южную Эстонию. Подросток катался на общественном транспорте и свою семью об этом не оповестил. Оказалось, что ребенок находился в небезопасных местах. Капитан напоминает родителям, что, если к чьим-то детям приходит в гости какой-нибудь молодой человек, надо обязательно позвонить его родителям. «Лучше перереагировать, чем вообще ничего не сделать», - заметила Сатси.

Находят в плохом состоянии

Иногда ребенка приходится разыскивать по несколько месяцев, прежде чем выяснится, куда он ушел или куда его увезли. Все зависит от ситуации: ребенок может странствовать сам Или же его увез за границу родитель, а другой родитель его разыскивает.

Некоторые молодые люди ночуют в местах, который могут быть совершенно небезопасными – находятся в компании, где пьют алкоголь и применяют насилие. Полиция находит и детей в очень плохом состоянии: они не спали, не мылись и не поели.

«В таких ситуациях мы сразу находим что-нибудь перекусить для ребенка», - говорит Сатси. Полиция беседует с ребенком, чтобы выяснить, кто то доверенное лицо, с которым полиция могла бы связаться. Капитан полиции отметила, что не всегда эти люди – родители ребенка, поскольку дома может быть затянувшийся конфликт. «Иногда бывает так, что из дома сообщают, что ребенок исчез, но поначалу не говорят всей правды, что за исчезновением может быть какая-то затянувшаяся ссора», - добавляет она.