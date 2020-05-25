Из-за коронакризиса Эстонию не посетили сотни тысяч туристов

По сравнению с первым кварталом минувшего года Эстония потеряла в этом году уже 200 тысяч туристов, сообщает Банк Эстонии.

Количество поездок жителей Европейского Союза сократилось более чем на 20% в первом квартале 2020 года. Согласно статистике Банка Эстонии, больше всего снизилось число посещений Италии, на 40 процентов.

Хотя каждый третий турист приезжал в Эстонию из Финляндии, их было на одну пятую меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый четвертый путешественник приезжал из России, количество российских туристов за год сократилось всего на 10 процентов.

Количество однодневных посещений сократилось на четверть и составило 43 процента от общего числа посещений. Количество многодневных посещений было на 100 000 меньше, чем год назад, в то же время продолжительность поездок в Эстонию увеличилась.

Эстонцы тоже стали меньше путешествовать

В первом квартале жители Эстонии посетили зарубежные страны почти 620 000 раз, что на 15 процентов меньше, чем в первом квартале 2019 года, а поездки жителей Эстонии в страны ЕС сократились на 17 процентов. Больше всего сократилось количество посещений Нидерландов, в то же время больше прошлогоднего посещали Королевство Таиланд, а количество поездок в Египет сократилось минимально.

Количество однодневных поездок жителей Эстонии сократилось на 12 процентов и составило 15 процентов общего числа поездок. Количество многодневных поездок было на 16 процентов ниже, а средняя продолжительность одной поездки составляла 4 ночи.