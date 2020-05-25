Производители клубники раскрыли реальные причины проблем с поиском работников

В СМИ набирает обороты ягодная война: хуторяне из-за отсутствия сборщиков ягод угрожают оставить клубнику гнить на полях, министры резко отвечают, что время рабского труда закончилось, и вместо украинцев нужно искать местных сборщиков. Интересующихся много, но чаще всего оказывается, что они не годятся для такой работы, пишет Postimees.
Из рассказов фермеров выясняется, что после того, как о проблеме рассказали в СМИ, у многих людей возникло желание подработать летом на сборе клубники, а еще чувство миссии: поможем хуторянам в беде! Телефоны производителей раскалились добела от звонков предлагающих помощь. Но получится ли что-то в будущем от этих звонков, тут мнения хуторян расходятся.
На маленьком рынке есть пространство для маневра
За килограмм собранной клубники практически все производители платят 40-60 центов, а обладатели ловких пальчиков в день собирают более ста килограммов. В чем тогда проблема? Как всегда: дьявол кроется в деталях.
«Мы находимся недалеко от Таллинна (25 километров – ред.), интересующиеся имеются, - сказала хозяйка хутора Йыэяэре, расположенного в деревне Куревере Харьюского уезда Яаника Аруаас. – Звонили 20 человек, обещала прийти и ученическая дружина».
На хуторе Йыэяэре клубнику выращивают на двух гектарах. Раньше, в зависимости от богатства урожая, требовались от пяти до десяти дополнительных работников. Аруаас говорит, что люди хотят приехать на сбор ягоды, устраивает и оплата, проблема в другом: «Многие пугаются, когда узнают, что работать нужно и по субботам и воскресеньям. Заинтересованные родители ищут работу на лето для детей. Но школьники есть школьники: сегодня пришли на работу, завтра нет. И не предупреждают, что не придут. Утром идешь к автобусу, а он пустой – никого. А мы должны регистрировать каждого работника. Хоть секретаря на поле сажай!»
Аруаас критикует и щедрые компенсации от Кассы страхования от безработицы: «Государство разбаловало людей! Зачем собирать 2000 килограммов клубники, чтобы получить 1000 евро, если Касса страхования от безработицы может просто так дать эти 1000 евро?!» От этого, по ее словам, возникает следующая проблема: «Каждый второй хочет работать по-черному».
А недавно хозяйке хутора Йыэяэр сделали интересное предложение: «Предложили взять на работу заключенных со свободным передвижением. Это тема для обдумывания. Можно получить постоянных работников, которых сложно найти. Но у меня у самой большая семья, и если нужно, на помощь придут друзья, неубранной клубника у нас не останется».
Производство клубники в Эстонии
- Клубничных полей – около 800 га
- 28 предприятий выращивают клубнику больше, чем на пяти гектарах
- Для сбора урожая нужно 1000-1500 дополнительных работников
- В среднем за килограмм собранной ягоды платят 40-60 центов
Источники: Министерство сельской жизни, Сельскохозяйственная-промышленная плата
Под Таллинном проблем нет
«У нас нет проблемы с поиском работников, мы же находимся практически посреди Таллинна», - сказал хозяин хутора Рабакива, расположенного в Тискре за озером Харку Тийт Кааресте. И на этом хуторе под клубнику отданы два гектара земли.
«Нужны 10-20 человек, желающих в два раза больше, - уточнил Кааресте. – Люди звонят, чувствуют потребность помочь производителям клубники». Он говорит, что на Рабакиви люди могут прийти пешком или приехать на велосипеде. Проблемы с рабочей силой у хуторов на юге Эстонии, где расположены большие клубничные поля: «Длинные рабочие дни и необходимость жить на месте не подходят людям, у которых есть дом и семья, они не хотят в течение нескольких месяцев жить вшестером в кемпинге. У украинцев нет других интересов, кроме работы, естественно, они мотивированы».
Украинцы сожгли баню
«С удовольствием вместо украинцев я бы взяла на работу эстонцев, если бы это было возможно, - сказала хозяйка хутора Пеэбу, расположенного в 10 километрах от Выру Юлле Кааристо, у которой клубника растет на 10 гектарах, плюс два гектара малины. – У нас в прошлом году работали 17 украинцев, но хорошо с ними не было. Почасовую плату им вводить нельзя, ни просто мухлюют. Только поштучная работа. Эстонец постесняется просто сидеть между грядок, украинец нет. Трудно в языковом плане, есть и другие проблемы – баню еще сожгли!»
На этот сезон Юлле Кааристо оформила разрешение на работу 30 украинцам, которые сидят дома и ждут, когда им разрешат приехать в Эстонию: «Это счастье, что весна была такой холодной, и до Ивановой ночи клубника не поспеет, может быть к тому времени границы откроют».
Она еще надеется, поскольку на месте сборщики еще не найдены: «Эстонцы ходят на работу, как бог на душу положит. Если нужно пойти на юбилей или к врачу с ребенком, то на работе их не жди. Невероятный труд собрать всех сборщиков каждый день на поле. Безработные едут на маленькие хутора, где платят по-черному, но у меня Налоговый департамент все время стоит за спиной, я не могу без регистрации. В пятницу помощь предложили десять 13-летних детей. Но они не могут собирать ягоды в нужном темпе!» Это быстрая командная работа сборщиков, на которой, по словам Кааристо, в день можно заработать больше 70 евро: «С килограмма мы платим 45 центов, но поскольку ящики таскать не нужно, зарабатывают хорошо».
Погода обгадила добрые намерения
«Ничего веселого», - сказал о поиске сборщиков ягод молодой хозяин хутора Рая, расположенного почти в 30 километрах от Таллинна, Маргус Тярн. Это один из самых крупных хуторов, выращивающих клубнику – под ягоду отдано 17 гектаров.
Хутору нужны 60 человек на два месяца. Кроме клубники нужно собрать 1,5 гектара малины, 1,5 гектара выращенной в искусственных условиях черники, и два гектара гороха. В прошлом году собирали украинцы, теперь работников нужно найти на месте.
«Люди очень хотят собирать, - говорит Маргус Тярн. – Самые быстрые зарабатывают в день 70-80 евро. Но возникают логистические сложности. Кто-то хочет убирать в определенные дни, кто-то хочет работать урывками».
Проблема и в том, что если погода испортится, в этот день работать не получится: «Мне дико жалко людей, которые сажали у нас клубнику. В некоторые дни могли работать всего два-три часа, вместо обычной недели сажали полторы».
Ключ в гибкости
Руководитель Пыльваского отдела Кассы страхования от безработицы Катри Мандель и руководитель Выруского отдела Эне Керге отметили, что производители клубники явно делятся на две категории: одни ищут сборщиков, а другие нет.
«Часть предприятий жалуются, что по объявлениям к ним обращается слишком мало людей, другие заверяют, что кандидатов много», - сказала Катри Мандель.
Она считает, что у гибких предприятий проблем с поиском работников нет. Но гибкость несет фирмам дополнительную работу: «Хуторянам проще вести дела с предприятиями, дающими работников в аренду: выводят на поле 20 украинцев, после выставляют один счет, оплачивают и дело сделано. А наших людей же нужно по одному брать на учет. Люди могут прийти на уборку урожая в определенные дни и определенные часы».
«Я советую предприятиям адаптироваться и искать новые решения, - сказал руководитель платформы GoWorkaBit, занимающейся распределением работы, Кристьян Ванаселья. – Местные работники хотят гибкости: работать по одной или по две недели и так далее. Естественно, крупным производителям клубники сложно лавировать, чтобы на полях постоянно работало определенное количество людей. Но почему временно не взять на работу специалистов гостиничного дела, которые сейчас свободны? Для администрирования работников можно использовать такие же платформы, как GoWorkaBit: данные автоматически поступают в регистр работников, программа рассчитывает зарплату и платит налоги».
По словам Мандель, то, что о поиске сборщиков клубники писали СМИ, хорошо повлияло на ситуацию: «О том, то есть такая возможность приработка, узнало большее количество людей».
Руководитель Вырумааского отдела Кассы страхования от безработицы Эне Керге добавила, что на Юго-Востоке Эстонии такого большого желания стать сборщиком ягод, как под Таллинном, не возникло, поскольку коронакризис не увеличил настолько сильно количество безработных.
«В конце прошлого года у нас на учете стояли 900, а сейчас – 1282 безработных, - сказала Керге в пятницу. – Люди хотят помогать при частичной занятости, но это не удовлетворяет работодателей. Школьники тоже хотели бы поработать, но их не особо берут. По словам работодателей, у молодежи нет чувства ответственности. Вырусцы в этом смысле счастливые, поскольку если у местного хуторянина возникнут трудности, то на помощь придет все общество и соберет клубнику». Керге считает, что значительная помощь может быть после планирующегося изменения Закона о компенсации по страхованию от безработицы, которое упростит так называемую работу урывками.
Закон о работе урывками на столе
При поддержке Кассы страхования от безработицы у правительства возник план позволить стоящему на учете в качестве безработного временно работать до пяти календарных дней в месяц. За это позволено получать оплату, которая составляет до 40 процентов прошлогодней минималки, то есть в этом году 216 евро. У человека сохранялся бы статус безработного, медицинская страховка и компенсации по безработице.
Этот план поддерживает и Ванаселья, по оценке которой, поиску временных работников препятствует страх безработных лишиться денег от кассы лишь за один день работы.
«Для людей это просто деньги, но в действительности есть очень большая разница в том, идет ли речь о пособии по работоспособности, компенсации по страхованию от безработицы или пособии по безработице, - объяснила Мандель. – Во многих случаях и сейчас, проинформировав Кассу страхования от безработицы, можно выполнять работу урывками. Интересующиеся обязательно должны проконсультироваться, могут ли они отправиться на сбор ягод».
Во время получения зарплаты компенсацию получить нельзя, но если после окончания работы снова подать заявление, то статус безработного будет восстановлен: «Например, один человек летом с пятницы по воскресенье продавал в пивной палатке пиво, а с понедельника по четверг стоял на учете, как безработный. Дерготня, но так можно».
Люди очень по-разному успевают собирать клубнику
На одном поле один человек собирает в несколько раз больше клубники, чем другой. «Я в своем районе была основным сборщиком, явно одной из самых быстрых», - рассказала живущая в Сымерпалу Тайри Майдла (26), которая работает помощником воспитателя детского сада. «Если начинать в восемь утра, а клубничное поле в нормальном состоянии, то к трем часам 80 килограммов будут собраны. Самое большое за день я собирала 120 килограммов, или даже 130 килограммов, но это уже был очень длинный рабочий день».
Самым маленьким урожаем были 10 килограммов, когда на поле нужно было искать последние ягоды: «Ради этого не стоит даже идти на поле. Сбор клубники в действительности очень сложная работа, нахождение в одном положении в итоге сказывается на спине».
«Пару лет назад, когда у живущей в Австралии дочери намечалась свадьба, хотела подзаработать на клубнике, чтобы купить дорогой билет на самолет, - рассказала учитель эстонского языка Вырумааского центра профессионального образования Юлле Силламяэ (54). – Но из этого ничего не получилось».
Она рассказала, что сначала попала на одно старое поле, где ягоды были мелкими: «Собирала с шести утра до двух-трех, получилось 18 килограммов, заработала девять евро. В другой раз собирала крупные ягоды и получила 15 евро. Чтобы собирать клубнику нужно быть очень натренированным человеком, если единственная твоя тренировка – это стоять у доски, то ничего не получится».