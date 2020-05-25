Производители клубники раскрыли реальные причины проблем с поиском работников

Во время получения зарплаты компенсацию получить нельзя, но если после окончания работы снова подать заявление, то статус безработного будет восстановлен: «Например, один человек летом с пятницы по воскресенье продавал в пивной палатке пиво, а с понедельника по четверг стоял на учете, как безработный. Дерготня, но так можно».

Люди очень по-разному успевают собирать клубнику

На одном поле один человек собирает в несколько раз больше клубники, чем другой. «Я в своем районе была основным сборщиком, явно одной из самых быстрых», - рассказала живущая в Сымерпалу Тайри Майдла (26), которая работает помощником воспитателя детского сада. «Если начинать в восемь утра, а клубничное поле в нормальном состоянии, то к трем часам 80 килограммов будут собраны. Самое большое за день я собирала 120 килограммов, или даже 130 килограммов, но это уже был очень длинный рабочий день».

Самым маленьким урожаем были 10 килограммов, когда на поле нужно было искать последние ягоды: «Ради этого не стоит даже идти на поле. Сбор клубники в действительности очень сложная работа, нахождение в одном положении в итоге сказывается на спине».

«Пару лет назад, когда у живущей в Австралии дочери намечалась свадьба, хотела подзаработать на клубнике, чтобы купить дорогой билет на самолет, - рассказала учитель эстонского языка Вырумааского центра профессионального образования Юлле Силламяэ (54). – Но из этого ничего не получилось».

Она рассказала, что сначала попала на одно старое поле, где ягоды были мелкими: «Собирала с шести утра до двух-трех, получилось 18 килограммов, заработала девять евро. В другой раз собирала крупные ягоды и получила 15 евро. Чтобы собирать клубнику нужно быть очень натренированным человеком, если единственная твоя тренировка – это стоять у доски, то ничего не получится».