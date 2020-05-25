Покупатели возвращаются в магазины

Влияние будет заметно осенью

Посещаемость Lõunakeskus восстановилась на 90 процентов, по сравнению с докризисным временем, сказала исполнительный директор Lõunakeskus Марью Йеэдас. На первой неделе торговый центр посетили 110 500 человек.

Йеэдас добавила, что клиенты ведут себя осознанно, они не проводят много времени в торговых центрах, а покупают самое необходимое и уходят. Однако уменьшение доходов людей и рост количества безработных огорчают. «Долгосрочное влияние чрезвычайного положения на деятельность магазинов мы сможем увидеть лишь тогда, когда продажи восстановятся. Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация осенью», - отметила она.

Марью Йеэдас. ФОТО: Margus Ansu

Посещаемость Tartu kaubamaja также остается чуть ниже докризисных времен, но средняя цена покупки увеличилась и клиентов стало больше. «Наибольшее оживление мы наблюдаем в сфере питания, во многом благодаря открывшемуся в условиях кризиса Viru Burger. Ежедневно большой интерес проявляют к недавно появившемуся заведению Veg Machine», - рассказала исполнительный директор Tartu kaubamaja Кристель Лийвапуу.

Большой интерес у клиентов к магазинам Eeden и Kvartal. После вынужденной паузы количество клиентов, по сравнению с предыдущими неделями, выросло в два раза.

Шаг за шагом

Эксперт по коммуникациям Eeden и Kvartali Керту Пунгер сказала, что увеличение количества клиентов продолжается, но теперь уже в спокойном темпе. По словам Пунгер, каждый новый день приходит больше людей, чем в предыдущий.

В Eeden, который находится в непосредственной близости от жилого района, во время чрезвычайного положение количество клиентов, по сравнению с другими тартускими торговыми центрами, снизилось меньше и поэтому разница после открытия не такая внушительная, объяснила Пунгер.