Фото ⟩ Горе-воры арендовали автомобиль, вывезли его в лес под Таллинном и сняли колеса

Гибридный автомобиль Toyota Corolla был арендован в Кристийне, там под камерами автомобиль заправили на 200 евро, после чего поехали на нем в лес вблизи Таллинна. Там с нее сняли колеса.

«Меня постоянно удивляет, как некоторые люди не понимают сегодняшнюю силу устройств безопасности и технологий и организуют такие кражи. За использование ложных данных можно ведь и в тюрьму сесть», - сказал исполнительный директор ELMO Rent Энн Лаансоо, младший.

«У нас есть вся необходимая информация о клиенте, чтобы его идентифицировать даже в случае, если он использовал ложные данные», - добавил он.