Фото ⟩ Горе-воры арендовали автомобиль, вывезли его в лес под Таллинном и сняли колеса

Вечером в воскресенье, 24 мая выяснилось, что одна из машины каршеринг-фирмы ELMO Rent, находившаяся в аренде, была отвезена в лес и у нее были украдены колеса вместе с болтами. На сегодняшний день полиция уже собрала необходимую информацию о виновниках, поэтому можно надеется на скорую поимку.
Гибридный автомобиль Toyota Corolla был арендован в Кристийне, там под камерами автомобиль заправили на 200 евро, после чего поехали на нем в лес вблизи Таллинна. Там с нее сняли колеса.
«Меня постоянно удивляет, как некоторые люди не понимают сегодняшнюю силу устройств безопасности и технологий и организуют такие кражи. За использование ложных данных можно ведь и в тюрьму сесть», - сказал исполнительный директор ELMO Rent Энн Лаансоо, младший.
«У нас есть вся необходимая информация о клиенте, чтобы его идентифицировать даже в случае, если он использовал ложные данные», - добавил он.
«За наш девятилетний опыт работы случались разные случаи. Сегодня же мы можем гордо признать, что при необходимости мы можем быстро найти виноватых с помощью полиции и наших средств безопасности, - отмечает Лаансоо, младший. - Каждый компьютер оставляет уникальный IP-адресс, каждый телефонный звонок оставляет след местоположения, автомобильные GPS-устройства даже показывают, где и как надолго автомобиль останавливался, камеры слежения показывают изображение человека, а его ДНК остается в автомобиле - подобные вещи стоит продумать, прежде чем идти на что-то».