В ближайшие дни воздух прогреется до 20 градусов

Во вторник и среду столбик термометра местами поднимется до 20 градусов тепла.
По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается небольшая или переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменчивого направления 1-7 м/c. Температура воздуха на 2-8, на побережье до 10 градусов тепла. Во вторник днем ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменчивого направления 1-7 м/c. Температура воздуха составит 15-20, на побережье местами 10-12 градусов тепла.
В среду ночью небольшая облачность или ясная погода без осадков. Ветер преимущественно западный 2-8 м/c. Температура воздуха 3-9, на побережье до 11 градусом тепла. В среду днем небольшая или переменная облачность. Местами ливни. Ветер западный 2-8 м/c. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 10-12 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная погода. Дождь распространится с северо-запада на юго-восток. Западный и северо-западный ветер 2-8 м/c. Температура воздуха 5-11 градусов. В четверг днем небольшая или переменная облачность. На юго-востоке Эстонии будет лить дождь. Ветер северо-западный и северный, вблизи Финского залива также западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 12–18, на побережье до 10 градусов.