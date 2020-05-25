В ближайшие дни воздух прогреется до 20 градусов

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается небольшая или переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменчивого направления 1-7 м/c. Температура воздуха на 2-8, на побережье до 10 градусов тепла. Во вторник днем ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменчивого направления 1-7 м/c. Температура воздуха составит 15-20, на побережье местами 10-12 градусов тепла.

В среду ночью небольшая облачность или ясная погода без осадков. Ветер преимущественно западный 2-8 м/c. Температура воздуха 3-9, на побережье до 11 градусом тепла. В среду днем небольшая или переменная облачность. Местами ливни. Ветер западный 2-8 м/c. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 10-12 градусов тепла.