На Сааремаа погиб водитель, съехавший на автомобиле в море

Rus.Postimees.ee112На Сааремаа погиб водитель, съехавший на автомобиле в море 25 мая 2020, 11:59На Сааремаа погиб водитель, съехавший на автомобиле в мореBNSПоминальная свеча. Иллюстративное фото.ФОТО: Liis TreimannВ воскресенье вечером в Ориссааре утонул человек, въехавший на машине в воду.В 20:34 в центр тревоги поступило сообщение, что на бульваре Ранна в воде оказался автомобиль. Машина находилась примерно в 20 метрах от берега.Водитель утонул, спасатели доставили его тело на берег. водительполициясааремаасмерть