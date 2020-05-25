Пн, 25.05.2020
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  • На Сааремаа погиб водитель, съехавший на автомобиле в море

На Сааремаа погиб водитель, съехавший на автомобиле в море

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В воскресенье вечером в Ориссааре утонул человек, въехавший на машине в воду.

В 20:34 в центр тревоги поступило сообщение, что на бульваре Ранна в воде оказался автомобиль. 

Машина находилась примерно в 20 метрах от берега.

Водитель утонул, спасатели доставили его тело на берег. 

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