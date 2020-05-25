Налоговый департамент: за время чрезвычайного положения у фирм возник минус в 128 миллионов евро

За время чрезвычайного положения более чем у 10 000 предприятий возникли долги по налогам, превышающим 50 евро. Общая сумма долгов составила 128 миллионов евро.

«На время чрезвычайного положения мы остановили начисление процентов на долги по налогам и дали предприятиям время, пока государство разрабатывало меры поддержки, по поводу которых можно подать ходатайство. Также в новой неожиданной ситуации предпринимателям нужно было время, чтобы пересмотреть свою деятельность и прогнозы. Поэтому в какой-то момент не было надобности заниматься долгами, - сказала руководитель сферы расчетов и управления долгов Налогово-таможенного департамента Лийна Лыытс. – В последние недели мы призывали все предприятия, у которых возникли временные трудности с выплатой долгов, попросить о рассрочке, и на сегодняшний день мы решили вопросы большей части ходатайств. Ходатайство можно удобно подать на сайте департамента. Рассрочка задолженности даст сигнал и коммерческим партнерам о том, что, несмотря на временные трудности с оплатой налогов, фирма занимается своими долгами, также можно получить льготу по процентам долга».

Но для этого нужно, чтобы фирма вовремя подала обязательные декларации, а в случае возникновения долга по налогам попросила о рассрочке. Сейчас это сделали около 4000 предприятий. Ходатайства о рассрочке не подали почти 6000 должников.