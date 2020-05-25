Возвращаемся к обычной жизни: как русскоязычные деятели выходят из карантина?
Постепенно ограничения, наложенные во время чрезвычайного положения, снимаются, и жизнь возвращается в прежнее русло. Как общественные деятели, а также представители творческих и необычных профессий выходят из карантина?
Как это — полностью лишиться работы?
Сказочница, музыкант-мультиинструменталист и антрополог Полина Черкасова считает, что несмотря на то, что у нее отменилось более пятидесяти запланированных выступлений и концертов, ее жизнь не изменилась.
«Многим эта фраза может показаться абсурдной, ведь как кто-то может говорить, что его жизнь мало изменилась, если он полностью лишился работы? Однако это так. Меня воспитали с пониманием того, что всё в этой жизни преходящее - сегодня есть, а завтра этого может и не быть. Об этом я рассказываю и в своих сказках. Я думаю, что люди переживали куда большие беды и выходили из них сильными духом», - уверена сказочница. По ее словам, дома ей скучать не приходилось — она заботилась о маленькой дочке, помогала родителям, писала музыку и сказки.
В итоге Полина решила вести деятельность онлайн. Он начала проводить концерты с музыкой и рассказывать сказки через Facebook, но, по ее словам, это далось ей нелегко.
«Я продолжаю традицию сказителей - не читаю сказки, а рассказываю, заранее не зная, какие. Поэтому для меня самое главное - видеть слушателей, что в режиме онлайн не вполне возможно. Со мною согласятся многие музыканты в том, что концерт создает не один выступающий, но и сама публика», - говорит Черкасова.
Ограничения сняли, но работа не вернулась
Хотя ограничения ослабевают, вернуться к концертной деятельности Полина не сможет до августа. Ее первый после карантина концерт запланирован на 15 августа, в Доме Хопнера в Таллинне.
«Специфика моей работы состоит еще и в том, что нам, музыкантам, платят только за выступления, а не за годы подготовки и репетиций, месяцы упражнений и бессонные ночи скрупулезной работы над произведениями, - признает сказочница. - Я сама очень соскучилась по своим слушателям и жду новых выступлений, потому что, как показывает мой опыт, сказки нужны даже не столько детям, сколько взрослым, чтобы вдохновлять, подбадривать в жизни и вселять в людей надежду».
Онлайн-уроки — это выход
Гитарист, композитор Дмитрий Христов и певица, вокальный тренер Элина Геродес, основавшие обучающий и продюсерский центр XGeS Music признаются, что на их деятельность карантин оказал сильное влияние, но они ожидали худшего. «Мы работаем со взрослыми людьми, и музыка оказалась настолько важной частью их жизни, что, невзирая на обстоятельства, люди хотели петь», - говорят Христов и Геродес.
Их базовый курс «Архитектура вокала», который начинался 30 марта, пришлось срочно переводить в онлайн формат, а самим им осваивать проведение видеоконференций. «Несколько человек отказались от участия именно потому, что формат онлайн-занятий им не подходил. Сам факт онлайн-встреч для нас был более энергозатратен, нежели «живая» группа. Кроме того, мы убеждены, что качественно обучаться музыке можно только в личном присутствии учителя и ученика. Но мы смогли приспособиться. К счастью, окончание курса пришлось ровно на время ослабления ограничений. Мы смогли встретиться с учениками и, соблюдая меры безопасности, записали выпускную песню курса», - рассказывают Христов и Геродес, добавляя, что карантин позволил им привести в порядок их музыкальные дела, на которые не хватало времени раньше. Пара даже выпустила новую песню «Солнечный блюз» и начала съемки видеоклипа на другую песню.
На данный момент учебный и творческий график пары снова плотно расписан на месяц вперед. «Планируем расширяться и с июня открываем класс сольфеджио, куда приглашаем наших студентов работать над чистотой интонаций. Готовим очередной отчетный концерт нашей студии. Пишем песни, как для клиентов нашего продюсерского центра, так и для пополнения своего репертуара. Так что, скучать и прохлаждаться некогда, отпуска пока не предвидится. Единственное, что пришлось заморозить на время карантина – это выставка картин Элины, которая проходит в Таллиннской Школе механики. Но и туда уже появился доступ с возобновлением учебного процесса», - говорит Христов.
Для творческой работы местоположение неважно
А вот музыкант и композитор Русского театра Александр Жеделёв говорит, что на него кризис особо не повлиял. «В силу своей профессии я так и так находился в привычных для своего рода деятельности условиях, потому что зачастую и так работал удаленно или в студии, в которой находился по долгу один. У меня и дома студия организована. Так что я перенес большую часть задач на дом», - объясняет Жеделёв, отмечая, что, конечно, и у него отменилось несколько проектов.
Зато Александру, наконец, удалось начать вести онлайн-уроки. «Я уже более десяти лет преподаю в театральной студии при Русском театре, но частные уроки я не давал из-за графика, у меня физически не было на это времени, а я хотел относиться к этому ответственно. Когда я понял, что придется сидеть дома, объявил в интернете, что начал давать уроки. Отозвалось огромное количество людей, разного уровня, даже ученики из Киева, Лондона, Санкт-Петербурга и разных городов Эстонии. Это было удобно — на экран я транслировал материалы, что нажимаю на гитаре или пианино, не нужно было никуда идти», - сказал Жеделёв, добавляя, что для него лично снятие ограничений особой роли не играет.
«Да, теперь появился новый график репетиций, сдвинулся график концертов, спектаклей. Для творческой работы неважно, где ты находишься. Большую часть своей музыки я все равно писал в домашней студии. В принципе, как будто мы побывали в вынужденном отпуске», - улыбается композитор, добавляя, что намерен продолжать давать частные онлайн-уроки.
Богатые клиенты не перестали покупать предметы искусства
У художника Александра Лефбарда на этот год был запланирован ряд интересных проектов, и, конечно, карантин внес серьезные коррективы в программу. Пока ему трудно сказать, состоятся ли вообще планировавшиеся за пределами Эстонии его выставки и мероприятия, а если и состоятся, то в каком формате.
«Надеюсь, что задуманная на октябрь этого года выставка в Таллинне обязательно состоится. Во время карантина у всех общение с клиентами и партнерами полностью перешло в онлайн — и я здесь не исключение, у меня так же. Портреты обычно заказывают состоятельные люди, поэтому кризис не сильно повлиял на это направление и даже наоборот интерес к заказам вырос, так как у клиентов появилось время спокойно отобрать фотографии, обсудить идею», - рассказывает художник.
По его мнению, благодаря такому дистанционному общению и тому, что у людей в период чрезвычайного положения возросла потребность в творчестве, у деятелей искусства расширилась обратная связь с аудиторией.
«У людей появилось время не только смотреть и выбирать картины, но и обмениваться мнениями, наслаждаться нюансами картин, их настроением. В моем творчестве много места занимают городские пейзажи и портреты. Некоторые клиенты пишут мне, что виды Таллинна, Парижа, морские пейзажи на моих картинах помогают им пережить период, когда нет возможности путешествовать. Это вдохновляет, - говорит Лефбард, отмечая, что дистанция и ограничения создают особую ауру пейзажей и портретов, ауру воспоминаний и впечатлений, которую хочется передать в живописи. - Сейчас я пока занимаю позицию вдумчивого ожидания, пишу новые картины и очень надеюсь, что вскоре мы все сможем в полной мере вернуться к обычной жизни, к возможности строить и реализовывать планы».
Сфера досуга и мероприятий пока не оправилась
Для ведущей мероприятий Ксении Катс всё изменилось за один день. «Все массовые мероприятия были запрещены, поэтому, я стала заложником временной ситуации, не зависящей от меня. Но это время стало хорошей возможностью посвятить себя учебе, реализации дел, которые я давно откладывала. В том числе и дела по работе и повышению квалификации», - рассказывает Ксения. Во время карантина она выходила в онлайн, снимала различные творческие видеоролики, видео-интервью про себя и свою деятельность.
К счастью, многие люди всё же не полностью лишили себя праздника, а решили его отложить. «Выход из карантина начался с того, что мы с моим коллегой связались с представителями власти и подробно изучили всю информацию относительно частных и публичных мероприятий. Затем я связалась со всеми своими клиентами, которые планировали событие на лето 2020 года. Сейчас я обновляю сайт, стараюсь быть активной в социальных сетях и открыта к новым клиентам и заказам. Общаюсь с коллегами и партнерами. Очень жду выхода на сцену, мероприятий, праздников и эмоций», - улыбается Ксения.
В ближайшее время не до свадебного торта
На деятельности Ольги Даниловой и Снежаны Хярма, кондитеров и основателей кафе Pavlova, кризис сказался сильно.
«Мы почувствовали спад туристов уже в феврале. Обороты упали. В марте вообще всё встало и нам пришлось закрыть одно кафе из двух и сократить двоих работников. Оставшимся уменьшили зарплату. Сейчас мы сами работаем в кафе большую часть времени. В производственном цехе часть кондитеров ушли в отпуск за свой счет. К счастью, у нас довольно гибкая бизнес-модель, которая позволила достаточно быстро и безболезненно перестроиться. Частично упавший оборот вернулся через службы доставки еды», - объясняет положение Ольга Данилова.
Однако огромная доля продукции в этом бизнесе — свадебные торты — оказались уже не так востребованы, поскольку больших свадеб в ближайшее время не предвидится.
«Обычно у нас очень много работы на больших свадьбах и мероприятиях летом. Мы работаем с самыми большими агентствами и организаторами. Эта часть дохода, к сожалению, уже в минусе. Мы вернули предоплаты и у нас нет ни одного подтвержденного мероприятия на лето, где было бы больше 50 человек», - рассказывает Данилова.
Ольга и Снежана надеются, что к осени бизнес более-менее полностью оправится и вернется к прежней рентабельности. В кризисе они находят и что-то позитивное: к примеру, им, наконец, удалось найти время и создать свой бездрожжевой хлеб. «Без ложной скромности - это хлеб, на который «подсаживаются» с первого раза», - улыбается Ольга.
Благотворительность сильно пострадала
Общественная и благотворительная деятельность Анны Фаттаховой построена главным образом на помощи детям с особыми потребностями и их семьям. Она председатель попечительского совета школы Кадака, где учится 180 детей с особыми потребностями, а также руководитель благотворительной организации Heategevusliit Kureke, помогающей семьям с особыми детьми. Анна объясняет, что проведение мероприятий для них всегда было крайне важно, чтобы, прежде всего, не оставлять родителей без живого общения.
«С помощью добрых друзей, спонсоров и волонтеров организовывались групповые посещения спектаклей, концертов и представлений. Проводились встречи родителей для консультаций со специалистами и обмена опытом. Вся эта важная работа стала недоступна во время чрезвычайного положения, - говорит Анна, добавляя, что пришлось отказаться от проведения нескольких очень важных мероприятий. - В коммерческой сфере всё определяет договор, оплата услуг и всегда есть предложения от нескольких партнеров. Для организации благотворительных мероприятий не так много найдешь желающих работать бесплатно. Обычно приходится подстраиваться под конкретные даты волонтеров и условия спонсоров».
Сейчас Анна обсуждает с коллегами возможность перенести проведение мероприятий на осень, но пока о конкретных датах речи не идет.
С благотворительными мероприятиями ничего не ясно
«Наши дети не могут выдерживать переходные правила 2+2. Это слишком сложно. Плюс необходимо дождаться полного снятия ограничений в стране и за рубежом, чтобы партнеры из других стран могли спокойно пересекать границу. Для организаторов сейчас сложное время выдержать и не рисковать, чтобы не стать источником массового заражения. Признаюсь честно, что для меня это тяжело. Приходится постоянно представлять перед собой чаши весов, чтоб осознать, что здоровье важнее», - обьясняет Анна.
Конечно, интернет оставался спасательным кругом во время чрезвычайного положения. Решение многих срочных вопросов и обсуждение долговременных планов на будущее перешло в виртуальное пространство. Это удобный период сделать добрые дела, на которые всегда не хватало времени.
Однако в карантине было и хорошее, признается Анна. По ее словам, во время чрезвычайного положения к ней обратились некоторые люди, которые нашли возможность предложить свою помощь именно благодаря такому периоду. И, конечно, Анна всегда открыта для обсуждения новых идей для помощи детям.
Как же быть профессиональным путешественникам?
Создатель проектов «Эсто-туристо» и «Пила вино и хохотала» Екатерина Пиунова известна как заядлая путешественница. Мало того, что несколько ее поездок сорвались, но пострадал и источник дохода, связанный со сферой туризма.
«К сожалению, из-за коронавируса мне пришлось полностью приостановить работу в двух направлениях деятельности — проведении винных дегустаций «Пила вино и хохотала» и сервисе аренды вещей для путешествий с детьми. К моменту объявления чрезвычайного положения мои дегустации были распроданы на два месяца вперед, и разумеется, все мероприятия пришлось перенести на неопределенный срок», - рассказывает она.
Екатерина, как и многие другие, попыталась скрасить людям карантин и стала проводить пятничные онлайн-дегустации вин в Zoom.
«Мы заранее договорились, какое вино будем дегустировать на этой неделе, участники покупали его себе домой, и потом мы встречались в Zoom и обсуждали свои впечатления от вина. Конечно, такой формат никогда не заменит атмосферу настоящей дегустации, но это значительно лучше, чем ничего», - уверена Пиунова.
До реальных путешествий еще далеко
И если смягчение ограничений позволяет Екатерине постепенно возвращаться к офлайн-дегустациям, то с сервисом аренды вещей для путешествий с детьми, к сожалению, все намного хуже.
«Все бронирования на весну и лето отменены, и вряд ли количество заказов в ближайшие время вырастет. Даже если в течение этого лета Эстония снимет карантин, другие страны откроют границы, а авиакомпании восстановят авиасообщение, многие люди уже не отправятся в отпуск, потому что изменили планы и перенесли даты поездок на следующий год. Радует только то, что у меня нет наемных работников, которым я должна платить зарплату», - говорит Екатерина.