Возвращаемся к обычной жизни: как русскоязычные деятели выходят из карантина?

Как это — полностью лишиться работы?

Полина Черкасова. ФОТО: Дмитрий Котюх

Сказочница, музыкант-мультиинструменталист и антрополог Полина Черкасова считает, что несмотря на то, что у нее отменилось более пятидесяти запланированных выступлений и концертов, ее жизнь не изменилась.

«Многим эта фраза может показаться абсурдной, ведь как кто-то может говорить, что его жизнь мало изменилась, если он полностью лишился работы? Однако это так. Меня воспитали с пониманием того, что всё в этой жизни преходящее - сегодня есть, а завтра этого может и не быть. Об этом я рассказываю и в своих сказках. Я думаю, что люди переживали куда большие беды и выходили из них сильными духом», - уверена сказочница. По ее словам, дома ей скучать не приходилось — она заботилась о маленькой дочке, помогала родителям, писала музыку и сказки.

В итоге Полина решила вести деятельность онлайн. Он начала проводить концерты с музыкой и рассказывать сказки через Facebook, но, по ее словам, это далось ей нелегко.

«Я продолжаю традицию сказителей - не читаю сказки, а рассказываю, заранее не зная, какие. Поэтому для меня самое главное - видеть слушателей, что в режиме онлайн не вполне возможно. Со мною согласятся многие музыканты в том, что концерт создает не один выступающий, но и сама публика», - говорит Черкасова.

Ограничения сняли, но работа не вернулась

Хотя ограничения ослабевают, вернуться к концертной деятельности Полина не сможет до августа. Ее первый после карантина концерт запланирован на 15 августа, в Доме Хопнера в Таллинне.

«Специфика моей работы состоит еще и в том, что нам, музыкантам, платят только за выступления, а не за годы подготовки и репетиций, месяцы упражнений и бессонные ночи скрупулезной работы над произведениями, - признает сказочница. - Я сама очень соскучилась по своим слушателям и жду новых выступлений, потому что, как показывает мой опыт, сказки нужны даже не столько детям, сколько взрослым, чтобы вдохновлять, подбадривать в жизни и вселять в людей надежду».

Онлайн-уроки — это выход

Дмитрий Христов и Элина Геродес ФОТО: Vladislav Neykovich

Гитарист, композитор Дмитрий Христов и певица, вокальный тренер Элина Геродес, основавшие обучающий и продюсерский центр XGeS Music признаются, что на их деятельность карантин оказал сильное влияние, но они ожидали худшего. «Мы работаем со взрослыми людьми, и музыка оказалась настолько важной частью их жизни, что, невзирая на обстоятельства, люди хотели петь», - говорят Христов и Геродес.