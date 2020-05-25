Таллиннский аэропорт объявил о массовых сокращениях

Согласно прогнозам, восстановление числа пассажиров до докризисного уровня займет два года. «Мы верим, что к концу 2022 года мы достигнем уровня 2019 года, то есть трех млн пассажиров. Там уже мы планируем дальнейшее увеличение числа пассажиров, но в краткосрочной перспективе для обеспечения экономической жизнеспособности нам придется принять очень тяжелые и болезненные решения», - сказал председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

К 2020-у году концерн Tallinna Lennujaam уменьшил планируемые инвестиции на 10,3 млн евро или на 25% и накладные расходы — на 5,4 млн евро или 27%. «Поскольку расходы на рабочую силу составляют 41% постоянных расходов, к сожалению, нам не обойтись без их сокращения», - отметил Тувике.

По словам Тувике, в марте концерн снизил нагрузку сотрудникам и уменьшил заплату на три месяца на 30%, большой помощью стали выделенные Кассой страхования от безработицы средства. «Эти деньги ненадолго спасли нам, но, к сожалению, этого недостаточно для улучшения ситуации. Поэтому мы решили в период с июля по сентябрь сократить 17% сотрудников аэропорта, то есть 111 человек», - заявил Тувике.

«Мы попытались оттянуть это решение настолько, насколько это было возможно. Без сомнений, оно затрагивает значительную часть наших сотрудников, как экономически, так и эмоционально. Мне искренне жаль, что мы должны принять такое решение», - добавил он.