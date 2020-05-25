Все на карантине: в Германии у экипажа эстонского судна обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус экипажу товарного судна Kaie сделали 16 мая, когда два члена пожаловались на плохое самочувствие. Медики взяли тесты на COVID-19 у восьми членов экипажа и все они оказались положительными.

Член правления Hansa Shipping Антс Ратас сказал Postimees, что судно сразу посадили на карантин и с того момента прошло уже больше недели.

По его данным, в критическом состоянии никто не находится. Экипаж судна состоит из граждан России и Украины.

По сообщению Norddeutscher Rundfunk (NDR), судно Kaie прибыло в Росток для загрузки удобрений. У моряков была оформлена декларация здоровья, подтверждающая, что они здоровы. В Ростоке здоровье двух членов экипажа ухудшилось и прибывшие на место врачи выявили у всех находившихся на судне людей коронавирус.

Двух больных доставили в больницу. По состоянию Департамента здоровья Ростока, их состояние здоровья потихоньку улучшается. Оставшиеся шесть членов экипажа чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются. Они находятся на судне и медики каждый день проверяют их самочувствие.