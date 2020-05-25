Госфирма сокращает десятки сотрудников

Выручка от основной деятельности Lennuliiklusteeninduse AS за первые четыре месяца упала, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 2,9 млн евро. Чистые убытки предприятия составили в период с января по апрель 1,8 млн евро, сообщила компания.

«Авиасообщение упало до уровня 1996 года. Общее число обслуженных в марте рейсов составило всего 57 процентов прошлогоднего показателя, а к концу месяца оно упало более чем на 80 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Службы авиасообщения по всей Европе остались без выплат от пользовавшихся услугой компаний, поскольку и у операторов авиасообщения возникли финансовые проблемы», - сказал исполнительный директор предприятия Ивар Вярк.

Он отметил, что сократился также объем работы и предприятие больше не может предлагать всем работникам работу с той же наргузкой, что и до кризиса. Чтобы сэкономить, компания существенно урезала затраты, приостановила или отложила все запланированные инвестиции, в апреле и мае воспользовалась компенсацией от Кассы страхования от безработицы и пыталась найти возможность получить европейскую дотацию.

«Чтобы выжить в качестве компании и продолжать оказывать важную для государства стратегическую услугу, мы инициировали коллективное сокращение и приступили к обсуждению с работниками вариантов, которые доступны на данный момент», - отметил Вярк.

По сообщению компании, ситуацию осложняет и то, что, хотя в традиционном авиасообщении активность низкая, в воздушном пространстве появилось больше дронов, которыми тоже нужно заниматься для обеспечения безопасности.

Хотя, по прогнозам европейских авиационных агентств, объем полетов в воздушном пространстве Эстонии вернется на докризисный уровень только к 2023 году, нужно быть готовыми и к более быстрому восстановлению.

«Кризис однажды закончится и мы должны быть готовы к росту объемов движения и решению докризисных проблем — будь то увеличение пропускной способности воздушного пространства или сокращение числа опозданий. Тем более, что, если теперь придется проводить в аэропорту больше времени из-за тщательных проверок, важно и экологично сокращать время пребывания в воздухе. А это можно будет сделать, формируя сотрудничество между воздушным пространством и его пользователями», - сказал Вярк.