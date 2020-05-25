Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 812 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1 %, т.е. один тест показал положительный результат.

У всех членов эстонского экипажа судна Kaie, которое принадлежит судоходному предприятию Hansa Shipping, в немецком порту Росток обнаружили коронавирус.

Белоруссия скрывает истинный масштаб разрушительного воздействия нового вируса. Тем временем президент Александр Лукашенко утверждает, что вирус отступает.

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом.

Клубничная война

Производители клубники раскрыли реальные причины проблем с поиском работников, которые бы собрали урожай на эстонских хуторах.

Производители клубники бьют тревогу: они заявляют, что если вопрос с нехваткой работников не решится, то 70 процентов ягод могут остаться на полях.

Экономика

Из-за ограничений авиасообщения государственная компания Lennuliiklusteeninduse AS инициировала коллективное сокращение, которое коснется 15% работников предприятия.

Та же беда у Таллиннского аэропорта. Из-за нарушения авиасообщения и его медленного восстановления концерн Tallinna Lennujaam, в который входят AS Tallinna Lennujaam и AS Tallinn Airport GH, вынужден сократить накладные расходы и в течение трех месяцев уволить более ста сотрудников.

Согласно статистике Luminor, причиной обращения с ходатайством о платежном отпуске обычно является не потеря работы, а снижение заработной платы.

Покупатели возвращаются в магазины. И хотя количество клиентов еще не на том же уровне, что до объявления чрезвычайного положения, с каждым днем народу в торговых центрах становится все больше и больше.

Другие новости

«Меня с детства приучили любить лес, и, наверное, именно он воплощает для меня Эстонию больше всего: сосны, черничник под ними, озеро неподалеку – что еще нужно для счастья? Разве что нормальное эстонское лето, которое здесь, впрочем, тоже случается», - пишет главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина.

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