На Сааремаа гостей в отелях размещают через номер, а на завтраках обслуживают официанты

По словам представителя сети отелей и ресторанов на Сааремаа Герли Койтла, сейчас в отелях большее внимание уделяется дезинфекции, систему завтраков изменили таким образом, что шведский стол есть, однако к гостям подходит официантка и спрашивает, что желает клиент, после чего она сама приносит еду. Гостей стараются расселять через один номер, если это возможно, кроме того, цены на отдых снизились, так надеются привлечь не только местных гостей, но и туристов из Литвы и Латвии.