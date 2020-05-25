Пн, 25.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи
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  • На Сааремаа гостей в отелях размещают через номер, а на завтраках обслуживают официанты

На Сааремаа гостей в отелях размещают через номер, а на завтраках обслуживают официанты

Сообщение с Сааремаа полностью открыли уже две недели назад.

ФОТО: Tairo Lutter

Сообщение с островом Сааремаа восстановлено, отели и рестораны открыты уже две недели, и туристы постепенно возвращаются, пишет Rus.ERR.ee.

По словам представителя сети отелей и ресторанов на Сааремаа Герли Койтла, сейчас в отелях большее внимание уделяется дезинфекции, систему завтраков изменили таким образом, что шведский стол есть, однако к гостям подходит официантка и спрашивает, что желает клиент, после чего она сама приносит еду. Гостей стараются расселять через один номер, если это возможно, кроме того, цены на отдых снизились, так надеются привлечь не только местных гостей, но и туристов из Литвы и Латвии.

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