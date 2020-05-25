Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

Заболевшие умирали в близлежащих больницах через 25-35 дней после матча, который прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Атлетико» в дополнительное время со счетом 3:2, передает NEWSru.

Игру посетили 52 тысячи зрителей, включая три тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина. Они активно общались в городских пабах и барах, прежде чем отправиться на переполненный «Энфилд».

По оценкам специалистов из Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии - 100 тысяч.

Соответствующее расследование ранее также проводил городской совет Ливерпуля по поручению мэра города Джо Андерсона.

На данный момент в Великобритании официально зафиксировано более 260 тысяч случаев заражения COVID-19, 36 793 человек скончались. В Испании общее количество зараженных превышает 236 тысяч человек при 28 752 летальных исходах.

22 days: How three weeks of dither and delay at No 10 cost thousands of British lives https://t.co/fiiYx5DjNV — Gerald (@GPA2253) May 24, 2020

В марте мэр города Бергамо Джорджио Гори заявил, что другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской «Валенсией» (4:1), который прошел 19 февраля при полных трибунах арены «Сан-Сиро» в Милане, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе.

Перед той встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро, а после праздновали в барах победу «Аталанты» и пили из чужих стаканов.