Пн, 25.05.2020
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Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

Футбольный мяч.

ФОТО: Marko Saarm

Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, утверждает The Sunday Times со ссылкой на исследование аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

Заболевшие умирали в близлежащих больницах через 25-35 дней после матча, который прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Атлетико» в дополнительное время со счетом 3:2, передает NEWSru.

Игру посетили 52 тысячи зрителей, включая три тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина. Они активно общались в городских пабах и барах, прежде чем отправиться на переполненный «Энфилд».

По оценкам специалистов из Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии - 100 тысяч.

Соответствующее расследование ранее также проводил городской совет Ливерпуля по поручению мэра города Джо Андерсона.

На данный момент в Великобритании официально зафиксировано более 260 тысяч случаев заражения COVID-19, 36 793 человек скончались. В Испании общее количество зараженных превышает 236 тысяч человек при 28 752 летальных исходах.

В марте мэр города Бергамо Джорджио Гори заявил, что другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской «Валенсией» (4:1), который прошел 19 февраля при полных трибунах арены «Сан-Сиро» в Милане, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе.

Перед той встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро, а после праздновали в барах победу «Аталанты» и пили из чужих стаканов.

Национальные футбольные чемпионаты на континенте и еврокубки были приостановлены в середине марта и в настоящее время постепенно возобновляются. Первой реанимировала футбол Германия.

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