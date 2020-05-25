Фото ⟩ Собака провалилась в глубокий колодец, на помощь пришли спасатели

24 мая спасателям Ляэнеского спасательного центра пришлось дважды помогать животным, оказавшимся в беде: утром в помощи нуждалось утиное семейство, а во второй половине дня собака упала в колодец, пишет Lemmik.
В 10.48 потребовалась помощь спасателей, чтобы доставить мать-утку и 14 утят со двора здания полиции к реке. Семья уток не могла перебраться через бетонное ограждение, поэтому была необходима помощь спасателей, чтобы вернуть их на природу.
В 15.42 центр тревоги проинформировали о том, что собака упала в мелководный колодец и не могла выбраться. Спасатели вытащили собаку из колодца на пустующем участке в 15.50.