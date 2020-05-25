Вырвавшиеся из-под контроля лошади сбили на Штромке ребенка

По словам очевидицы, лошади сбили с ног мальчика лет десяти. «Встать сам он уже не смог. Приехала скорая помощь и забрала ребенка с собой. Вероятно, у него пострадала шея, поскольку на него надели воротник», - рассказала она.

Поступление травмированного ребенка в Таллиннскую детскую больницу подтвердила специалист по связям с общественностью медицинского учреждения Тийна Эйр. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан уточнила, что сообщение о бегающих по Штромке лошадях и упавшем девятилетнем мальчике поступило в Центр тревоги около 19 часов. «Ребенок получил легкие травмы, его осмотрели врачи», - сказала представитель полиции.

Корпан уточнила, что информация об этом случае будет передана в столичную Муниципальную полицию, поскольку следить за тем, как в Таллинне выполняют требования по содержанию домашних животных поручено МуПо.

Владелица нескольких лошадей и тренер по верховой езде Инна рассказала Rus.Postimees, что для выгула животных на Штромке, как и вообще в городе, есть совершенно четкие правила: «Во-первых, вести лошадь имеет право только совершеннолетний человек. Во-вторых, на Штромке проложены тропы, по которым мы можем ходить. Нам категорически запрещено выходить на дорожки и территорию, где находятся отдыхающие. Только так называемый лошадиный пляж».

Инна признает, что подобная субботней ситуация может произойти где угодно и с кем угодно: «Это большое животное, которое весит 500-600-700 килограммов. Если оно испугалось и понесло, удержать его сможет не каждый и, конечно, это очень опасно, если кто-то окажется у него на пути».