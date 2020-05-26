Родитель: почему до сих пор нет единой отечественной среды для проведения уроков онлайн?

Дистанционное обучение на протяжении двух месяцев стало серьезным испытанием как для учителей, так и для учеников. В Министерстве образования и науки признают, что готовность была не на высоте. Об этом же говорят и представители среды eKool, в то время как родители указывают на необходимость создания единой отечественной среды для проведения дистанционных уроков.
«Мы с супругой столкнулись как с проблемами в организации удаленного обучения, так и с недостаточно гибкими возможностями инфосистем, которые призваны на государственном уровне решать эти вопросы», - написал читатель Rus.Postimees Сергей.
Если бы на этапе запуска программы удаленного обучения отсутствовали службы мгновенных сообщений (Telegram/Viber/WhatsApp), то ситуация стала бы катастрофической, считает он, добавляя, что эту точку зрения разделяют многие родители, с которыми он общался.
По словам Кристель Рилло, заместителя руководителя отдела электронных услуг Министерства образования и науки, ситуация в первые недели дистанционного обучения, несомненно, была новой и несколько сложной для всех сторон - учителей, руководителей школ, учащихся и родителей.
«Кризис дал каждому повод узнать больше об услугах электронного обучения и цифровых учебных ресурсах. Опыт дистанционного обучения позволил сделать скачок в развитии, который обычно занимал бы годы. То, что мы узнали, мы можем продолжать использовать в дальнейшем. Например, "умное" обучение помогает формировать индивидуальные пути учебы, что также является одной из целей новой образовательной стратегии. С другой стороны, дистанционное обучение, безусловно, показало важную роль хорошего учителя и общения с людьми, поддержки учителей и одноклассников», - сказала Рилло.
По мере погружения в удаленный процесс обучения у родителей и самих учащихся возникало немало претензий к инфосистемам eKool и Opik.
Рилло подтвердила, что в первые дни дистанционного обучения нагрузка на eKool и некоторые другие услуги электронного образования была в десятки раз выше, что приводило к перегрузкам. «Перед началом дистанционного обучения компании готовились к значительному увеличению объемов использования, а в случае сбоев производительность еще больше увеличивалась. Сбои, вызванные перегрузками, сохранялись в основном в первый день дистанционного обучения, позже у eKool возникали некоторые проблемы, которые были обусловлены дальнейшим развитием сервиса, но они были решены очень быстро», - отметила представитель министерства.
Представитель среды eKool Танель Керес также сказал Rus.Postimees, что последний месяц был для нее весьма интенсивным. «Пользователи перешли из школьных зданий в электронную среду. Активность пользователей возросла примерно в шесть раз (с учетом количества одновременных пользователей, входов в систему в день и объема заданий и файлов, введенных в eKool), также увеличился обмен данными, создано около 30 000 новых пользователей, используются даже функции, которыми до сих пор активно не использовались», - объяснил Керес.
Дело в том, что до кризиса использование eKooli было однородным с точки зрения рабочей нагрузки: утром электронная школа в основном использовалась учителями, а днем - учениками и родителями. С началом удаленного обучения рабочая нагрузка оказалась сосредоточена на одном и том же периоде.
«Увеличение рабочей нагрузки, которое имело место в первые дни, было очень большим и непрерывным. В течение первых трех дней мы постоянно добавляли серверы, перемещали на более мощные устройства, но пользователи немедленно «съели» их. К вечеру третьего дня дистанционного обучения мы достигли максимального количества пользователей и ситуация стабилизировалась. Мы работали на это 24 часа в сутки», - рассказал Танель Керес.
После того, как количество и емкость серверов были увеличены в несколько раз, eKool надеется избежать повторения ситуаций, подобных той, что произошла в начале чрезвычайного положения.
Говоря об основных проблемах дистанционного обучения, Кристель Рилло добавила, что основная проблема заключалась в централизованной координации со стороны школ: приходилось согласовывать единые подходы со школьным персоналом. Также необходимо было адаптировать методику обучения, которая в случае дистанционного обучения отличается от того, что происходит в классах.
«Цифровые средства обучения теперь знакомы всем, и их широкое использование было тщательно проверено. Компании, разрабатывающие электронные услуги, также получили очень важную информацию для дальнейшего развития услуг (электронные дневники, цифровые учебные материалы)», - перечислила она.
Рилло добавила, что непосредственно в начале чрезвычайной ситуации Фонд образовательных информационных технологий (HITSA) собрал часто задаваемые вопросы об электронном обучении, а также различные материалы и условия работы на своем веб-сайте.
На протяжении всей чрезвычайной ситуации был проведен ряд различных полезных вебинаров для учащихся, учителей и родителей, указала она.
По мнению читателя Rus.Postimees Сергея, отсутствие единого инструмента для обратной связи между школой и учащимся, в том числе среды проведения видеоуроков - большой минус для страны, издавна известной в мире своими IT-разработками.
«Для проведения уроков онлайн в реальном времени, к примеру, мы используем Zoom - отнюдь не отечественное решение», - сетует он. - Нужно фотографировать и выкладывать домашние работы на проверку, в том числе видео с выступлениями детей по различным предметам, но нет платформы, призванной на уровне государственных образовательных учреждений решать такие вопросы».
Выбор подходящих приложений для проведения дистанционного обучения, и по словам Рилло, оказался одной из самых больших проблем. Но эстонские школы автономны в выборе своих учебных пособий и услуг, необходимых для преподавательской деятельности - каждая школа сама выбирает необходимые решения либо путем согласования выбора в школе, либо оставляя на усмотрение учителя решение.
«Что касается интеграции среды вебинаров в eKool, мы обсуждали эту проблему на нескольких уровнях, но пока не приняли окончательного решения по этому вопросу», - добавил Керес.
В министерстве образования также напомнили, что две наиболее распространенные в общеобразовательных школах Эстонии среды Stuudium и eKool - это решения частных компаний. «Мы убеждены, что компании также извлекли уроки из этой ситуации и осознали потребности в развитии исходя из опыта чрезвычайного положения. Вопрос о том, разрабатывать ли свою среду или интегрировать другое уже готовое решение в свой сервис, определенно является делом выбора. В неожиданной ситуации мы со стороны министерства посоветовали придерживаться привычных решений. В долгосрочной перспективе, где возможная норма дистанционного обучения должна рассматриваться более подробно как часть регулярного обучения, возможность использования работающего видеорешения, безусловно, важна», - сказала Кристель Рилло.
Не означает ли трудный переход на удаленное обучение, что компьютерная грамотность школьников в целом не отвечает требованиям времени?
«Развитие цифровой компетенции является обязательным в учебной программе Эстонии, - говорит Рилло. - Делается ли это в качестве проходной темы по всем предметам или на отдельном уроке - это решение школы. В целом, мы можем гордиться тем, что цифровая компетентность эстонских студентов находится на уровне».
В то же время она подтвердила, что этот неожиданный опыт показывает, что мы должны уделять больше внимания навыкам работы на компьютере в более раннем возрасте. «В настоящее время было начато соответствующее исследование, чтобы выяснить, что должно быть сделано в будущем».
У младших школьников, особенно в первые дни дистанционного обучения, возникала путаница с навигацией по различным приложениям и информационным каналам, а также наличием необходимых учетных записей пользователей (например, многие ученики использовали учетную запись электронного дневника родителей). По мере того, как в школах развивалась программа дистанционного обучения, использование цифровых решений в учебном процессе также наладилось.
Стоит отметить, что школы в течение дистанционного обучения направляли родителям анкеты, с помощью которых можно было поделиться своими замечаниями и предложениями по организации обучения.
Министерство образования и науки, по словам Рилло, поддерживало постоянный контакт со школами во время чрезвычайной ситуации: были открыты горячие линии и электронная почта, также проводились опросы.
«По большей части школам удалось хорошо организовать дистанционное обучение. После некоторой путаницы в первые недели были разработаны определенные процедуры в организации обучения, выборе каналов и обратной связи между учителями, а также с родителями и учениками. Отзывы школ таковы, что есть ученики, которым даже лучше подходит формат дистанционного обучения, чем обычное обучение в классе, как есть и дети, которые лучше учатся через контактное обучение. Несколько школ выразили мнение, что они хотят и планируют продолжить дистанционное обучение в некоторой степени в будущем», считают в министерстве.
Представитель eKool Танель Керес cказал, что до них пока такая информация не доходила.