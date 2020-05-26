Родитель: почему до сих пор нет единой отечественной среды для проведения уроков онлайн?

«Мы с супругой столкнулись как с проблемами в организации удаленного обучения, так и с недостаточно гибкими возможностями инфосистем, которые призваны на государственном уровне решать эти вопросы», - написал читатель Rus.Postimees Сергей.

Если бы на этапе запуска программы удаленного обучения отсутствовали службы мгновенных сообщений (Telegram/Viber/WhatsApp), то ситуация стала бы катастрофической, считает он, добавляя, что эту точку зрения разделяют многие родители, с которыми он общался.

По словам Кристель Рилло, заместителя руководителя отдела электронных услуг Министерства образования и науки, ситуация в первые недели дистанционного обучения, несомненно, была новой и несколько сложной для всех сторон - учителей, руководителей школ, учащихся и родителей.

«Кризис дал каждому повод узнать больше об услугах электронного обучения и цифровых учебных ресурсах. Опыт дистанционного обучения позволил сделать скачок в развитии, который обычно занимал бы годы. То, что мы узнали, мы можем продолжать использовать в дальнейшем. Например, "умное" обучение помогает формировать индивидуальные пути учебы, что также является одной из целей новой образовательной стратегии. С другой стороны, дистанционное обучение, безусловно, показало важную роль хорошего учителя и общения с людьми, поддержки учителей и одноклассников», - сказала Рилло.

По мере погружения в удаленный процесс обучения у родителей и самих учащихся возникало немало претензий к инфосистемам eKool и Opik.

Рилло подтвердила, что в первые дни дистанционного обучения нагрузка на eKool и некоторые другие услуги электронного образования была в десятки раз выше, что приводило к перегрузкам. «Перед началом дистанционного обучения компании готовились к значительному увеличению объемов использования, а в случае сбоев производительность еще больше увеличивалась. Сбои, вызванные перегрузками, сохранялись в основном в первый день дистанционного обучения, позже у eKool возникали некоторые проблемы, которые были обусловлены дальнейшим развитием сервиса, но они были решены очень быстро», - отметила представитель министерства.

Представитель среды eKool Танель Керес также сказал Rus.Postimees, что последний месяц был для нее весьма интенсивным. «Пользователи перешли из школьных зданий в электронную среду. Активность пользователей возросла примерно в шесть раз (с учетом количества одновременных пользователей, входов в систему в день и объема заданий и файлов, введенных в eKool), также увеличился обмен данными, создано около 30 000 новых пользователей, используются даже функции, которыми до сих пор активно не использовались», - объяснил Керес.

Дело в том, что до кризиса использование eKooli было однородным с точки зрения рабочей нагрузки: утром электронная школа в основном использовалась учителями, а днем ​​- учениками и родителями. С началом удаленного обучения рабочая нагрузка оказалась сосредоточена на одном и том же периоде.