Пн, 25.05.2020
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  • Вызванная для улаживания семейной ссоры полиция обнаружила в квартире нелегала

Вызванная для улаживания семейной ссоры полиция обнаружила в квартире нелегала

Женщина была доставлена ​​на эстонско-латвийскую границу и выслана из Эстонии

ФОТО: Arvo Meeks

Сотрудники правоохранительных органов, которые отправились утохимиривать семейную ссору, которая разразилась в Валге, обнаружили в квартире женщину, которой было запрещено въезжать в Эстонию, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В пятницу утром полицейские получили вызов в квартиру на улице Малева в Валга, потому что отец и сын поссорились друг с другом. Однако проверка лиц, проживающих в квартире, и их документов показала, что у 36-летней женщины, которая находилась в гостях, не было никаких юридических оснований для пребывания в Эстонии.

В отношении женщины с неопределенным гражданством, проживающей в Латвии, действовал запрет на въезд в Эстонию из-за различных преступлений, совершенных в нашей стране, и неоднократных нарушений запрета на въезд, уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Полиция составила женщине очередное предписание о принудительном выдворении, после чего ее доставили на эстонско-латвийскую границу и депортировали из Эстонии.

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