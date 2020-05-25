Вызванная для улаживания семейной ссоры полиция обнаружила в квартире нелегала

В пятницу утром полицейские получили вызов в квартиру на улице Малева в Валга, потому что отец и сын поссорились друг с другом. Однако проверка лиц, проживающих в квартире, и их документов показала, что у 36-летней женщины, которая находилась в гостях, не было никаких юридических оснований для пребывания в Эстонии.