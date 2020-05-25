В магазине Konsum умер человек

В минувшую пятницу в магазине Männimäe Konsum в Вильянди у 75-летнего мужчины, вероятно, возникли проблемы со здоровьем, в результате чего он скончался на месте, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В магазин были вызваны полиция и скорая помощь, Konsum был временно закрыт из-за произошедшего, пишет Sakala.
Точную причину смерти пожилого мужчины должна установить экспертиза.
В целом минувшие выходные для сотрудников полиции Вильянди были напряженными - было получено 49 вызовов.