Пн, 25.05.2020
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В магазине Konsum умер человек

Politsei sai nädalavahetusel 49 väljakutset.

ФОТО: Elmo Riig

В минувшую пятницу в магазине Männimäe Konsum в Вильянди у 75-летнего мужчины, вероятно, возникли проблемы со здоровьем, в результате чего он скончался на месте, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В магазин были вызваны полиция и скорая помощь, Konsum был временно закрыт из-за произошедшего, пишет Sakala.

Точную причину смерти пожилого мужчины должна установить экспертиза.

В целом минувшие выходные для сотрудников полиции Вильянди были напряженными  - было получено 49 вызовов.

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