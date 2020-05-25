Следствие не выявило вины работника арестного дома в смерти главы TV3

Закончившиеся трагедией события начались 20 марта около 14 часов, когда в Центр тревоги сообщили о предположительно пьяном водителе в Таллинне. Сотрудники полиции остановили машину на улице Эндла и выявили у 45-летнего Лейто уголовно наказуемое опьянение. Это означает, что его опьянение было не меньше 1,5 промилле.

Лейто доставили в арестную камеру Кесклиннаского отдела полиции, чтобы он протрезвел, и с ним можно было провести необходимые для уголовного производства действия. Поскольку еще во время задержания у него имелось заметное поверхностное повреждение головы, полиция вызвала скорую помощь. Медики осмотрели Лейто до того, как его поместили в камеру, по их оценке, необходимости вести его в больницу не было. Сам Лейто ни разу не сказал, что ему нехорошо. Кроме того, вызванный Лейто человек привез ему в камеру лекарства.

В ходе следствия бюро внутреннего контроля установило, что на следующий день с задержанным общались около восьми утра, когда принесли ему в камеру завтрак, а также после, около 10 часов. Оба раза Лейто не жаловался на состояние здоровья. Во время встречи в 10 часов, работник арестного дома сообщил Лейто, что следователь придет к 12 часам, на что Лейто сказал, что до того момента хотел бы полежать, что он и сделал.

По записям с камер видно, что после 10 часов Лейто прошелся и лег. В 10.22.34 заметно движение, которое можно связать с ухудшением состояния здоровья, но Лейто оставался так же лежать. Поскольку в тот момент работник арестного дома не следил внимательно за камерами, он не заметил происходящего, а после предположил, что Лейто просто спит.

Согласно правилам внутреннего распорядка арестного дома, кроме наблюдения за задержанными по камерам, нужно проводить и физическую проверку во время ежечасного обхода. Поскольку в 10 часов задержанный сказал работнику, что будет отдыхать до встречи со следователем, работник, по его словам, решил и человек спит, и не пошел в 11 часов на обход.

Когда работник зашел в камеру в 12 часов, выяснилось, что Лейто умер. Полиция тут же начала расследование, выяснив, что проблемы со здоровьем возникли к Лейто в 10.22, и если бы работник арестного дома пришел в камеру как положено в 11 часов, он все равно не смог бы предотвратить смерть задержанного. Также следствие установило, что указывающие на проблемы со здоровьем визуальные обстоятельства настолько незначительные, что работнику арестного дома нельзя и это вменить в вину. И все же нарушения со стороны работника выявлены, но поскольку они не были связаны со смертью Лейто, дисциплинарного наказания они за собой не повлекли.