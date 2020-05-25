Следствие не выявило вины работника арестного дома в смерти главы TV3

Работавший в арестном доме во время смерти руководителя TV3 Прийта Лейто работник полиции, конечно, нарушил должностные инструкции, но это не связано со смертью Лейто, а потому наказание назначено не было, сообщил BNS.
Закончившиеся трагедией события начались 20 марта около 14 часов, когда в Центр тревоги сообщили о предположительно пьяном водителе в Таллинне. Сотрудники полиции остановили машину на улице Эндла и выявили у 45-летнего Лейто уголовно наказуемое опьянение. Это означает, что его опьянение было не меньше 1,5 промилле.
Лейто доставили в арестную камеру Кесклиннаского отдела полиции, чтобы он протрезвел, и с ним можно было провести необходимые для уголовного производства действия. Поскольку еще во время задержания у него имелось заметное поверхностное повреждение головы, полиция вызвала скорую помощь. Медики осмотрели Лейто до того, как его поместили в камеру, по их оценке, необходимости вести его в больницу не было. Сам Лейто ни разу не сказал, что ему нехорошо. Кроме того, вызванный Лейто человек привез ему в камеру лекарства.
В ходе следствия бюро внутреннего контроля установило, что на следующий день с задержанным общались около восьми утра, когда принесли ему в камеру завтрак, а также после, около 10 часов. Оба раза Лейто не жаловался на состояние здоровья. Во время встречи в 10 часов, работник арестного дома сообщил Лейто, что следователь придет к 12 часам, на что Лейто сказал, что до того момента хотел бы полежать, что он и сделал.
По записям с камер видно, что после 10 часов Лейто прошелся и лег. В 10.22.34 заметно движение, которое можно связать с ухудшением состояния здоровья, но Лейто оставался так же лежать. Поскольку в тот момент работник арестного дома не следил внимательно за камерами, он не заметил происходящего, а после предположил, что Лейто просто спит.
Согласно правилам внутреннего распорядка арестного дома, кроме наблюдения за задержанными по камерам, нужно проводить и физическую проверку во время ежечасного обхода. Поскольку в 10 часов задержанный сказал работнику, что будет отдыхать до встречи со следователем, работник, по его словам, решил и человек спит, и не пошел в 11 часов на обход.
Когда работник зашел в камеру в 12 часов, выяснилось, что Лейто умер. Полиция тут же начала расследование, выяснив, что проблемы со здоровьем возникли к Лейто в 10.22, и если бы работник арестного дома пришел в камеру как положено в 11 часов, он все равно не смог бы предотвратить смерть задержанного. Также следствие установило, что указывающие на проблемы со здоровьем визуальные обстоятельства настолько незначительные, что работнику арестного дома нельзя и это вменить в вину. И все же нарушения со стороны работника выявлены, но поскольку они не были связаны со смертью Лейто, дисциплинарного наказания они за собой не повлекли.
Пыхьяский префект Кристьян Яани отметил, что если государство забирает у кого-то свободу, оно должно сделать все от него зависящее, чтобы сохранить человека вне зависимости от причины задержания: «В Пыхьяской префектуре арестные камеры есть только на бульваре Кольде, и для того, чтобы обеспечить как можно более лучшие условия содержания, в последние полгода мы закрыли камеры в Ида-Харьюском и Ляэне-Харьюском отделах.
В Кесклиннаском отделе имеется необходимая система видеонаблюдения, при помощи которой можно следить за помещенными в камеры людьми, имеются четкие инструкции поведения для работников арестного дома, чтобы как можно раньше замечать потенциально опасные ситуации. Кроме слежения за камерами работник должен регулярно обходить камеры. Главной целью так называемого физического контроля является защита здоровья человека. Нужно убедиться, что с ним все в порядке».
«Если работник арестного дома замечает возможные проблемы со здоровьем у находящегося в камере человека, он должен вызвать скорую помощь. В Кесклиннаский отдел скорую помощь вызывают почти каждый день. Поскольку в арестном доме нет медиков, мы задействуем скорую помощь во всех ситуациях, когда имеется подозрение, что с человеком не все в порядке. В данном случае проблемы со здоровьем возникли внезапно. Человек, который минут 20 назад говорил с работником арестного дома, ни на что не жаловался, вызывать помощь он не смог и при помощи тревожной кнопки. Поэтому работник не заметил внезапно возникшее тяжелое состояние и, к сожалению, следующая проверка в полный час уже не могла ничего изменить».
«Смерть всегда является крайне эмоциональным моментом для работников арестного дома, и естественно человек винит себя сам. Он пытается выяснить, мог ли он что-то сделать, или поступить иначе, чтобы спасти жизнь. Работник арестного дома и сам очень тяжело пережил случившееся. И хотя отказавшись от проверки работник нарушил правила, это никак не связано со смертью человека», - сказал префект.
В полиции заверили, что это обычно, что водителя в состоянии криминального опьянения задерживают и для начала доставляют на вытрезвление. По правилам, нарушители выходят на свободу после того, как полностью протрезвели, а следователь провел с ними первичные процессуальные действия.