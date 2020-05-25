Компании по грузоперевозке пытались незаконно ввезти в Эстонию отходы из Финляндии

Согласно разрешению и документам, грузовики должны были содержать бытовые отходы, но в трех случаях вместо бытовых отходов были обнаружены упаковочные отходы, а в одном случае - смешанные отходы строительства и сноса вместо мусорного топлива, сообщил BNS в понедельник представитель Инспекции по охране окружающей среды .

О несоответствиях будет также сообщено финскому компетентному органу. После устранения несоответствия и консультации с Департаментом окружающей среды акционерному обществу Enefit Green было разрешено сжечь остатки от сломанных упаковочных отходов. Полуприцеп с отходами строительства и сноса был размещен на территории инспекции. Процедура возвращения его в Финляндию будет начата в течение ближайшей недели.

«Международные перевозки отходов не запрещены, но на него должно быть выдано разрешение, и условия, указанные в этом разрешении, должны быть выполнены. В данном случае это была незаконная отправка отходов, в связи с чем мы возбудим производство о проступке с целью выяснения более конкретных обстоятельств », - сказал Тармо Техва, глава Харьюского уездного управления Инспекции по охране окружающей среды.