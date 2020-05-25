Видео ⟩ Невероятно! У берегов Финляндии замечены дельфины

13-летняя Кэри Сьоблом живет на юге Финляндии, в Кимиёнсаари - именно там она заметила на прошлой неделе дельфинов. "Я сидела под окном на кухне и ела, когда заметила что-то темное в воде. Я побежала к берегу, чтобы лучше увидеть", - сказала девочка порталу YLE.

Это были три афалины, которые плавали в 500 метрах от побережья. Когда девочка вышла в море вместе с отцом в лодке, чтобы лучше увидеть дельфинов, один из дельфинов подплыл достаточно близко, чтобы его удалось запечатлеть на камеру.

По словам Олли Лойса из университета прикладных наук Турку, ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.

По словам Лойса, дельфины, вероятно, нашли область с большим количеством пищи вблизи финского побережья, потому что в противном случае они не остались бы в одном месте так надолго. По словам исследователя, в настоящее время в этом районе нерестится сельдь, а это значит, что у дельфинов есть достаточно пищи. По словам Лойса, дельфины могут остаться в этом районе и дольше, если люди не будут слишком их беспокоить.