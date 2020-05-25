Эстонский производитель постельного белья купил немецкую фирму

Производитель постельных принадлежностей Wendre только что купил немецкую текстильную компанию. Глава компании подтверждает, что, хотя предприятие было вынуждено сократить расходы, сейчас их состояние - хорошее, пишет Postimees.
Wendre Grupp купила немецкую текстильную компанию Geska Bettwarenfabrik, которой более 90 лет. В результате этой сделки Wendre полностью приобретет ассортимент одеял и подушек Geska Bettwarenfabrik, а также долю на рынке текстильных изделий, используемых в здравоохранении, сообщает Wendre.
Wendre не раскрывает цену сделки, но известно, что Geska - это компания с годовым оборотом около 4 миллионов евро.
Глава Wendre Пол Йонссон добавил, что в во время нынешнего коронакризиса у Wendre Grupp, к счастью, имеется сильный баланс, и, учитывая обстоятельства и продолжающуюся пандемию, у Wendre все в порядке. Компания также приступила к реализации программы сокращения расходов, поскольку объемы заказов уменьшились
Также предприятие внедрило программу краткосрочных обязательных отпусков сотрудников, сказал Йонссон.
В Эстонии 601 сотрудник Wendre получил компенсации заработной платы от Кассы по безработицы на общую сумму около 470 000 евро.