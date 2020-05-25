Эстонский производитель постельного белья купил немецкую фирму

Wendre Grupp купила немецкую текстильную компанию Geska Bettwarenfabrik, которой более 90 лет. В результате этой сделки Wendre полностью приобретет ассортимент одеял и подушек Geska Bettwarenfabrik, а также долю на рынке текстильных изделий, используемых в здравоохранении, сообщает Wendre.

Wendre не раскрывает цену сделки, но известно, что Geska - это компания с годовым оборотом около 4 миллионов евро.

Глава Wendre Пол Йонссон добавил, что в во время нынешнего коронакризиса у Wendre Grupp, к счастью, имеется сильный баланс, и, учитывая обстоятельства и продолжающуюся пандемию, у Wendre все в порядке. Компания также приступила к реализации программы сокращения расходов, поскольку объемы заказов уменьшились

Также предприятие внедрило программу краткосрочных обязательных отпусков сотрудников, сказал Йонссон.