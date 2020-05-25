Пн, 25.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова

Эстонский производитель постельного белья купил немецкую фирму

Wendre Groupi tegevjuht Pål Jönsson

ФОТО: Erakogu

Производитель постельных принадлежностей Wendre только что купил немецкую текстильную компанию. Глава компании подтверждает, что, хотя предприятие было вынуждено сократить расходы, сейчас их состояние - хорошее, пишет Postimees.

Wendre Grupp купила немецкую текстильную компанию Geska Bettwarenfabrik, которой более 90 лет. В результате этой сделки Wendre полностью приобретет ассортимент одеял и подушек Geska Bettwarenfabrik, а также долю на рынке текстильных изделий, используемых в здравоохранении, сообщает Wendre.

Wendre не раскрывает цену сделки, но известно, что Geska - это компания с годовым оборотом около 4 миллионов евро.

Глава Wendre Пол Йонссон добавил, что в во время нынешнего коронакризиса у Wendre Grupp, к счастью, имеется сильный баланс, и, учитывая обстоятельства и продолжающуюся пандемию, у Wendre все в порядке. Компания также приступила к реализации программы сокращения расходов, поскольку объемы заказов уменьшились

Также предприятие внедрило программу краткосрочных обязательных отпусков сотрудников,  сказал Йонссон.

В Эстонии 601 сотрудник Wendre получил компенсации заработной платы от Кассы по безработицы на общую сумму около 470 000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ