Министры стран Балтии обсуждают равные условия для зарубежных путешествий

Как заявил на пресс-конференции в Вильнюсе министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига с коллегами и Эстонии и Латвии предполагается обсудить третий шаг в сотрудничестве государств в деле определения карантина, и особенно - смягчение условий для путешественников.

По его словам, сторонам предстоит решить, какие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть в государствах, чтобы для прибывающих из них в страны Балтии не применялась обязательная двухнедельная самоизоляция и прочие карантинные условия.

Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились открыть свои границы гражданам своих стран для свободных путешествий и согласовали показатель, при соблюдении которого выдаются разрешения на рейсы из других стран.

"Был определен показатель, что тколичество случаев за последние две недели не должно превышать 25 случаев на 100 тысяч жителей", – сказал Верига.