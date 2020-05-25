Опрос ⟩ Каждый третий россиянин готов привиться от коронавируса

сследование показало, что российские мужчины в большей степени готовы привиться, чем женщины - 37% и 33% респондентов соответственно. Среди всех возрастных категорий наибольшую готовность сделать прививку от коронавируса проявляют молодые люди 18-24 лет (49%).

В свою очередь, почти две трети россиян (64%) не хотели бы делать себе прививку, и наиболее скептически в этом плане настроены сограждане в возрасте 35-44 лет (72%).

Согласно исследованию, количество опрошенных, опасающихся заражения COVID-19 и участников опроса, не видящих для себя никаких рисков, разделилось точно поровну - по 50% респондентов соответственно.