Опрос ⟩ Каждый третий россиянин готов привиться от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса, когда появится соответствующая вакцина, готовы 36% россиян, тогда как месяц такую готовность проявляли более половины респондентов (55%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в Интерфакс.
сследование показало, что российские мужчины в большей степени готовы привиться, чем женщины - 37% и 33% респондентов соответственно. Среди всех возрастных категорий наибольшую готовность сделать прививку от коронавируса проявляют молодые люди 18-24 лет (49%).
В свою очередь, почти две трети россиян (64%) не хотели бы делать себе прививку, и наиболее скептически в этом плане настроены сограждане в возрасте 35-44 лет (72%).
Согласно исследованию, количество опрошенных, опасающихся заражения COVID-19 и участников опроса, не видящих для себя никаких рисков, разделилось точно поровну - по 50% респондентов соответственно.
Опрос был проведен 19-25 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, не болевших ранее коронавирусом, в 349 населенных пунктах, во всех федеральных округах