Галерея ⟩ Командующий Силами обороны посетил тральщик Admiral Cowan

Генерал-майор получил обзор деятельности военно-морского флота и союзников в море и наблюдал подрыв морской мины.

Командующий Силами обороны будет на борту корабля вместе с командующим Военно-морским флотом Юри Саска до завтра. В течение двух дней командующий Силами обороны получит обзор деятельности тральщиков, а также сотрудничество и маневры с кораблями союзников. Кроме того, он встретится с командующим 1-й постоянной группы по разминированию НАТО.

За последние двадцать лет в водах Эстонии было обнаружено и обезврежено более 1200 взрывчатых веществ, в основном морских мин и других взрывчатых веществ, которые были затоплены во время мировых войн.