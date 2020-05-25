Молодежный центр Хааберсти в Таллинне вновь ждет посетителей

Об этом BNS сообщила пресс-служба районной управы. В молодёжном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 88а) с этой недели проходят различные тематические занятия: по понедельникам – рукоделие, по вторникам искусство и по средам кулинария или викторина. В занятии одновременно может принять участие не более 9 человек.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги с четверга по пятницу молодёжный центр переезжает в амфитеатр на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ, где с 16.00 начинаются занятия на свежем воздухе. «В этот четверг в 16.00 в амфитеатре пройдёт игра под названием оборотень, в пятницу в 16.00 пройдут активные игры, а в 17.00 танцевальный кружок. В занятиях на свежем воздухе также может принять участие не более десяти человек, девять участников и один руководитель кружка», - уточнил Ханимяги.