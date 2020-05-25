5757865 22.01.2019 U.S. marine Paul Whelan, right, listens to his lawyers in a court room at the Moscow City Court, in Moscow, Russia. Paul was accused of espionage and detained by the Russian Federal Security Service in December 28, 2018. Grigory Sysoev / Sputnik ФОТО: Grigory Sysoev / Sputnik

В России обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Он в последнем слове попросил оправдать его в связи с невиновностью, пишет Би-би-си.

"В ходе прений сторон в Мосгорсуде прокурор запросил очень жесткое наказание - 18 лет в колонии строгого режима", - сказал Интерфаксу адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Приговор будет оглашён 15 июня.

Сам Уилан и его защитники настаивают на оправдательном приговоре в связи с невиновностью.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По словам Жеребенкова, допрошенные в суде свидетели говорили, что Уилан не пытался их вербовать или собирать секретную информацию.

"Гособвинением было допрошено четыре свидетеля, в основном это оперативные сотрудники спецслужбы, защита допросила 10-11 человек из числа знакомых Уилана, с которыми он общался в России. Все они заявили в суде, что Пол никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал", - сказал адвокат.

Дело Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что у него есть еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Он обратился за помощью к посольствам всех этих стран в России.

Ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США.

Источник агентства Росбалт утверждал, что Уилан в течение 10 лет вел разведывательную деятельность, а на флешке, с которой его задержали, был список сотрудников "одного из засекреченных российских ведомств".

Бывший морской пехотинец и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах отрицает обвинения. Он говорил, что приехал в Москву на свадьбу к другу. Он также заявлял, что его подставил сотрудник ФСБ, с которым он был знаком около 10 лет.

"Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся [в отель], чтобы переодеться для свадьбы. Этот человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - говорил Уилан.

Как утверждала защита Уилана, он считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих поездках в Россию, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.