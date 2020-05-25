Пн, 25.05.2020
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ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса

Логотип ВОЗ.

ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности», — сказал Гебрейесус.

Он не уточнил с чем связано такое решение, однако заверил, что лекарства по-прежнему считаются безопасными «для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией».

Тем временем, китайские ученые обнаружили еще одно перспективное лекарство против нового коронавируса. Во время исследований они выяснили, что тяжелобольным помогает «Дипиридамол», который уже более полувека используется для лечения стенокардии и болезней, обусловленных нарушениями в системе свертывания крови.

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