ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина как лекарства от коронавируса

Он не уточнил с чем связано такое решение, однако заверил, что лекарства по-прежнему считаются безопасными «для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией».

Тем временем, китайские ученые обнаружили еще одно перспективное лекарство против нового коронавируса. Во время исследований они выяснили, что тяжелобольным помогает «Дипиридамол», который уже более полувека используется для лечения стенокардии и болезней, обусловленных нарушениями в системе свертывания крови.