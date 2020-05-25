Пн, 25.05.2020
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  • Вниманию учащихся автошкол: вступил в силу новый порядок сдачи экзаменов по вождению

Вниманию учащихся автошкол: вступил в силу новый порядок сдачи экзаменов по вождению

ARKi autod. Sõidueksam. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: Sander Ilvest

В соответствии с постановлением Министерства экономики, те ученики, которые трижды провалили экзамен по вождению на категориию В, должны будут вернуться в автошколу и взять там не менее двух часов вождения.

Как сообщает ERR, глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что весной этого года вступили в силу изменения, в результате которых водители, которые не смогли пройти государственный экзамен по вождению и на третий раз, вынуждены будут снова посещать автошколу.

«Лучше всего, если кандидат возьмет с собойили отправит в автошколу свои отчеты об экзаменах по вождению, которые поступают в его почтовый ящик из э-среды Департамента шоссейных дорог, и благодаря этому будет составлен план - что он должен изучить, чтобы снова сдать экзамен», - пояснил Ванамыйза.

В прошлом году было более 2600 претендентов на водительские права, которые не сдали экзамен.

Энн Саард, глава автошколы Aide, объяснил, что нагрузка сильно возросла, поскольку число уроков вождения было увеличено с 23 до 30 часов, что означает, что каждый учащийся должен взять еще семь часов. «Сейчас норма - 30 часов вместе с возждением в темноте и на скользкой дороге. Я надеюсь, что теперь людям будет легче, и они не будут так часто приходить на повторный экзамен. Это может помочь», - добавил Саард.

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