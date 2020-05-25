Вниманию учащихся автошкол: вступил в силу новый порядок сдачи экзаменов по вождению

Как сообщает ERR, глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что весной этого года вступили в силу изменения, в результате которых водители, которые не смогли пройти государственный экзамен по вождению и на третий раз, вынуждены будут снова посещать автошколу.

«Лучше всего, если кандидат возьмет с собойили отправит в автошколу свои отчеты об экзаменах по вождению, которые поступают в его почтовый ящик из э-среды Департамента шоссейных дорог, и благодаря этому будет составлен план - что он должен изучить, чтобы снова сдать экзамен», - пояснил Ванамыйза.

В прошлом году было более 2600 претендентов на водительские права, которые не сдали экзамен.