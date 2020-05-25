На таллиннском рынке аренды электросамокатов конкурируют уже три фирмы

«Управа района Кесклинн на данный момент заключила договоры с тремя фирмами, которые в этом сезоне будут предлагать услугу аренды электросамокатов. На прошлой неделе аренду самокатов под торговой маркой Tuul запустила фирма Comodule. Сегодня аналогичную услугу стала предлагать фирма Prime.Bike OÜ, действующая под торговой маркой Bird. В ближайшее время услугу аренды запустит и фирма Bolt», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Согласно заключенным договорам фирмам были предложены те же места, что и в прошлом году. В итоге фирма Comodule OÜ взяла в использование 21 место, Prime.Bike – 18 и Bolt – 14.

Аренда электрических самокатов будет осуществляться с 6.00 до 23.00 и после этого все самокаты будут убирать с площадок на ночь и вновь размещать их на площадках утром. Фирмы обязаны дезинфицировать самокаты перед их размещением на площадках по утрам. Кроме этого, фирмы обязаны оповещать, что возрастное ограничение на пользование самокатом – 16 лет. Допустимая предельная скорость электросамокатов как правило будет составлять 20 км/ч. На улице Рейди она составит 25 км/ч и в Старом городе 15 км/ч.