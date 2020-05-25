Пн, 25.05.2020
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Таллиннский хостел распродает имущество и закрывается

Lisette Kampus.

ФОТО: Erakogu

Сотрудники хостела United Backpackers, находящегося недалеко от церкви Каарли в Таллинне, через соцсети призвали людей прийти на распродажу и купить имущество фирмы, пишет DV.ee.

Список предприятий, ставших жертвами коронакризиса пополнился: хостел завершает деятельность, поскольку достаточного числа клиентов этим летом не предвидится.

Хозяйка хостела Лизетте Кампус встала на учет в Кассе по безработице. При этом сама она считает, что нынешний кризис был необходим гостиничному рынку, поскольку конкуренция на нем была слишком высокой.

Имущество хостела продается недорого: стулья для дома и кресла-мешки для офиса, к примеру, обошлись покупательницам в 40 евро.

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