Таллиннский хостел распродает имущество и закрывается

Сотрудники хостела United Backpackers, находящегося недалеко от церкви Каарли в Таллинне, через соцсети призвали людей прийти на распродажу и купить имущество фирмы, пишет DV.ee.
Список предприятий, ставших жертвами коронакризиса пополнился: хостел завершает деятельность, поскольку достаточного числа клиентов этим летом не предвидится.
Хозяйка хостела Лизетте Кампус встала на учет в Кассе по безработице. При этом сама она считает, что нынешний кризис был необходим гостиничному рынку, поскольку конкуренция на нем была слишком высокой.
Имущество хостела продается недорого: стулья для дома и кресла-мешки для офиса, к примеру, обошлись покупательницам в 40 евро.
Читайте дальше на DV.ee.