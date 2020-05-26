В России при крушении Ми-8 погибли четыре человека

Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, на Чукотке. Погибли четыре члена экипажа, подтвердил агентству "Интерфакс" Минобороны РФ.
Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность.
Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).
Как ранее сообщал источник "Интерфакса", неисправность вертолета обнаружились при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.