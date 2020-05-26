Вт, 26.05.2020
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В России при крушении Ми-8 погибли четыре человека

Mi-8

ФОТО: ROSTISLAV NETISOV/AFP

Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, на Чукотке. Погибли четыре члена экипажа, подтвердил агентству "Интерфакс"  Минобороны РФ.

Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность.

Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", неисправность вертолета обнаружились при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

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