Вт, 26.05.2020
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Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки

Бразилия стала второй страной в мире после США по числу заразившихся коронавирусом.

ФОТО: RAHEL PATRASSO/REUTERS

В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, сообщило министерство здравоохранения страны.

По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США - 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.

По информации Worldometer на 03:00, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 582 367, умерших - 347 563, излечились более 2,3 млн человек.

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