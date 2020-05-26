Вт, 26.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Во время полицейской операции в жилом доме в Финляндии произошел взрыв: пострадали полицейские

Во время полицейской операции в жилом доме в Финляндии произошел взрыв: пострадали полицейские

Фото с места происшествия.

ФОТО: YLE

Вечером в понедельник в Эспоо, Финляндия, проводилась полицейская операция, в ходе которой произошел взрыв и двое полицейских пострадали. 

Около 20.30 полицейский патруль ответил на вызов в многоквартирном доме в Эспоо. По последним данным в квартире был найден мертвым человек.

Согласно информации уездной полиции Ляэне-Уусимаа, когда полицейские были внутри, раздался взрыв. Двое полицейских при исполнении получили ранения, им потребовалась госпитализация, однако их жизни вне опасности.

Полиция расследует инцидент. В целях безопасности всех жильцов дома эвакуировали и разместили в отеле. В доме примерно 20 квартир. Людям в округе посоветовали держаться подальше от здания. 

В своем Twitter финская полиция отметила, что ничего не указывает на терроризм. Также нет информации, что произошедшее связано с организованной преступностью. 

Расследование передано криминальной полиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ