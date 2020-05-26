Во время полицейской операции в жилой доме в Финляндии произошел взрыв: пострадали полицейские

Около 20.30 полицейский патруль ответил на вызов в многоквартирном доме в Эспоо. По последним данным в квартире был найден мертвым человек.

Согласно информации уездной полиции Ляэне-Уусимаа, когда полицейские были внутри, раздался взрыв. Двое полицейских при исполнении получили ранения, им потребовалась госпитализация, однако их жизни вне опасности.

Полиция расследует инцидент. В целях безопасности всех жильцов дома эвакуировали и разместили в отеле. В доме примерно 20 квартир. Людям в округе посоветовали держаться подальше от здания.

В своем Twitter финская полиция отметила, что ничего не указывает на терроризм. Также нет информации, что произошедшее связано с организованной преступностью.