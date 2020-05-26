Во время полицейской операции в жилой доме в Финляндии произошел взрыв: пострадали полицейские

Вечером в понедельник в Эспоо, Финляндия, проводилась полицейская операция, в ходе которой произошел взрыв и двое полицейских пострадали.
Около 20.30 полицейский патруль ответил на вызов в многоквартирном доме в Эспоо. По последним данным в квартире был найден мертвым человек.
Согласно информации уездной полиции Ляэне-Уусимаа, когда полицейские были внутри, раздался взрыв. Двое полицейских при исполнении получили ранения, им потребовалась госпитализация, однако их жизни вне опасности.
Полиция расследует инцидент. В целях безопасности всех жильцов дома эвакуировали и разместили в отеле. В доме примерно 20 квартир. Людям в округе посоветовали держаться подальше от здания.
В своем Twitter финская полиция отметила, что ничего не указывает на терроризм. Также нет информации, что произошедшее связано с организованной преступностью.
Расследование передано криминальной полиции.