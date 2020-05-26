Коронавирусное приложение может быть готово к Иванову дню

Речь идет о технологической базе, опираясь на которой смогут разрабатываемые во многих странах приложения отслеживания контактов, в том числе то, что разрабатывается под руководством Министерства социальных дел в Эстонии.

Около месяца назад разработчики сказали Postimees, что, поскольку аналогичных проектов в мире ведется несколько, нет смысла изобретать велосипед, скорее, собственное приложение будет основано на уже разработанном решении, протоколе DP-3T, разработанном под руководством ученых Университета Лозанны в Швейцарии. «Создание базы важно для всех европейских приложений, поскольку оно поможет использовать возможность Google и Apple, чтобы приложения работали», - сказал советник Министерства социальных дел по э-развитию и инновациям Прийт Тохвер.

Так, например, у телефонов Apple до создания платформы было проблемой, что соответствующие приложения могли работать только в том случае, если они были на первом экране, а когда их там не было, оповещения не показывались. Это было, в частности, одной из причин, по которой аналогичные приложения не были успешно внедрены, например, в Сингапуре. Также с помощью сигнала Bluetooth улучшились оценка расстояния между пользователями и потребление энергии.

«Важнее всего, чтобы все бежало по экрану, разные прежние проблемы убивают удобство пользователя. Google и Apple помогли откалибровать работу приложений насколько это возможно и этой возможностью хотят воспользоваться все», - сказал Тохвер.

Разработчики эстонского приложения постоянно имеют в виду, что оно должно работать и за границей, на эту тему постоянно идут дискуссии на уровне Евросоюза. Согласно информации, отправленной Рийгикогу 21 мая, доступ к технологии Google и Apple хотят получить 23 страны, из наших ближайших соседей собираются ей воспользоваться Финляндия и Латвия. Последняя, по словам Прийта Тохвера, значительно опережает Эстонию, и там приложение может выйти уже в ближайшие дни.

Причина такого преимущества латышей скрывается в том, что там с самого начала кризиса над приложением работал консорциум из 80 человек, в то время как эстонская команда была почти в четыре раза меньше. Срок выпуска эстонского приложения, по словам Тохвера, намечен где-то на Иванов день, однако определенно обещать ничего нельзя. В любом случае в государственных планах значится, что оно должно быть готово к осени, когда может подойти вторая волна эпидемии.

Безопасна ли коронатехнология технологических гигантов?

Консультирующий команду, создающую эстонское коронаприложение, глава отдела систем инфобезопасности Cybernetica Дан Богданов говорит в интервью Postimees, почему приложения, разрабатываемые в Европе и Эстонии, не угрожают приватности.

- Для начала, в интернете бросилось в глаза, что вы не пользуетесь Facebook. Почему?

- Я принял это решение после вступления в силу постановления о защите личных данных, когда Facebook был вынужден изменить свои условия пользования. В связи с этим фирма запросила, по сути, неограниченные права на мои данные, и я решил, что это мне больше не подходит. Теперь Facebook не впускает меня, пока я не соглашусь с его условиями. Нельзя читать личные сообщения и вообще ничего. Некоторые другие системы, например, Twitter, я по-прежнему использую. Там я даю гораздо меньше информации о себе.

- Т.е. страх перед использованием информации крупными корпорациями обоснован?

- Страхов об использовании данных телефонными приложениями распространялось много, и они во многом обоснованы. Ненормально, что какая-то мобильная игрушка постоянно следит за тем, где ты. Хуже всего, что обычный пользователь долго не понимал, что делают приложения. К счастью, в последние годы Apple, Google и другие заставили мобильные телефоны спрашивать у пользователя: «Посмотри, это приложение постоянно использовало твое местоположение, ты все еще с этим согласен»?

- Если вернуться к технологии Google и Apple, позволяющей отслеживать контакты, почему мы должны ей доверять?

- Решение о том, доверять или нет, каждый принимает сам. Я со своими нынешними знаниями доверяю Google и Apple, по двум причинам. Во-первых, это описание публично, а принципы и ограничения взяты из исследования независимых ученых, изучающих защиту приватности. Во-вторых, если система и ее ограничения встроены в операционную систему телефона, труднее строить и решения, нарушающие приватность. Несколько стран в мире уже создали системы, основанные на тотальной слежке. Иронично, что именно Apple и Google разработали теперь решения, которые станут этому препятствовать.

- Как это возможно, что отслеживающее приложение обеспечит приватность людей?

- Важнее всего, что эстонское приложение не будет знать, где ты находишься. Оно не будет следить за твоим местоположением с помощью GPS или мобильной мачты. Ты можешь отключить GPS в телефоне, приложение продолжит работать.

Эстонское приложение через определенные интервалы времени будет создавать новый случайный код и называть его с помощь радиосигнала Bluetooth. Другие телефоны будут слушать эти коды и сохранять их, но лишь тогда, когда радиосигнал достаточно сильный, иными словами, если два телефона находятся достаточно близко друг к другу. Другие телефоны и государство не будут знать, кто за кодом, это будет знать только твой телефон.

Если у кого-то будет диагностирован коронавирус, он нажмет в мобильном телефоне соответствующую кнопку. Приложение попросит пользователя подключиться к Эстонскому порталу пациента и подтвердить свой диагноз, идентифицировав свою личность. Здоровые люди таким образом не смогут обозначить себя как больные. Если диагноз подтвержден, приложение выдаст созданную государственной услугой формулу, с помощью которой можно будет рассчитать коды, связанные с этим телефоном.

Приложение ежедневно будет загружать формулы, полученные с телефонов людей с диагнозом и, если, например, некоторые из записанных в последние две недели кодов будут отвечать загруженной формуле, это будет означать, что имел место возможный контакт с зараженным и приложение даст соответствующие рекомендации.

Государство знает, кто болен, и таким образом не будет получать больше информации, чем обычно. Точно так же эта информация не поступит к производителям телефона. Пользователи не могут знать, с кем они контактировали, и не будет также сообщаться, от кого они заразились.