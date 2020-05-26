Коронавирус погнал хозяйку туристического хутора на работу по найму

Предприниматель в области сельского туризма, хозяйка хутора Хиндреку и винной комнаты при нем Туули Клемента признает, что коронавирус погнал ее на работу по найму. Когда 16 марта объявили чрезвычайное положение, у нее на хуторе Хиндреку сезон только начинался, приближались юбилейные празднования, у супруга было забронировано несколько мероприятий в так называемом болотном ресторане. «Но за неделю все отменилось. Все мероприятия, которые были забронированы заранее, за полтора месяца. Это был шок», - вспоминает она.

В 2020-м году на хуторе Хиндрику должно было состояться 16 свадеб, пять из них в мае во время цветения яблонь. К настоящему моменту некоторые торжества перенесены, а некоторые и вовсе отменены.

Вкалывает, но счастлива

В такой ситуации Туули Клемента не смогла сидеть сложа руки, она стала действовать. «Я пересмотрела обязательства, сообщила о задержке платежей, так как предприятие работает только третий год и у нас пока нет запасов», - сказала. Когда она подбила доходы и расходы в таблице Excel, картина стала еще яснее. Чтобы сэкономить деньги, семья с тремя детьми, до сих пор проживавшая большую часть времени в деревне Неэме вблизи Таллинна, переехала в расположенный в Центральной Эстонии хутор Хиндреку. Здесь побольше места, а каминный зал превратился в учебную комнату детей.

Туули Клемента сама решила устроиться на работу по найму. Полученная после окончания средней школы в Таллиннской высшей школе здравоохранения профессия медсестры была на вес золота. Другие возможности героиня больше не рассматривала. «Сейчас нужны медицинские сотрудники, поэтому я отправила CV в больницу Ярвамаа», - объяснила она.

Когда по прошествии месяца ответа не последовала, она подала CV в SA Tartu Kiirabi. В жизни часто бывает то густо, то пусто, в этот раз женщине предложили как замещающее место в отделении сестринской помощи, так 0,5 ставки в Пайдеской скорой помощи. Она приняла оба предложения.

«Вкалываю теперь по полной, но я счастлива, - подчеркивает она. - С личной точки зрения я благодарна коронавирусу, поскольку в противном случае я бы не вернулась в сферу медицины, хотя это мое призвание. Здесь я чувствую себя на своем месте».

Помощь нуждающимся дарит приятные эмоции

Туули Климента привлекает именно практическая медицина, где есть возможность сразу же помочь человеку. Когда она ждала третьего ребенка, то изучала в Тартуском университете народное здравоохранение и после работала чиновником в Больничной кассе. Но это было не то. «Общение с людьми и возможность помогать им дарит положительные эмоции», - подтвердила она. Ей было легко адаптировать к работе в отделении сестринской помощи. «Ничего не изменилось, засело в памяти, как езда на велосипеде, поэтому я все быстро вспомнила, начав заново выполнять эту работу», - добавила она.

Работать в скорой помощи ей интересно. «Если в сестринском отделение одни и те же действия повторяются изо дня в день, то в скорой помощи каждый раз что-то новое», - сказала она. С зараженными коронавирусом она не сталкивалась, поскольку она приступила к работе в больнице Ярвамаа тогда, когда коронавирусное отделение там уже закрыли. «Коронавирус заметен лишь в том, что посетителей не пускают в больницы и на опасность заражения обращают больше внимания», - отметила Туули Клемента.