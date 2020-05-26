Третья неделя исследования оценит, насколько мы готовы к свободе

Недельный сбор информации нацелен на нынешние времена, поскольку чуть больше недели назад было объявлено о завершении чрезвычайной ситуации. Цель – дать ученым и руководству страны четкий сигнал, правильно ли ведет себя общество, снова став свободным. Если распространение коронавируса вновь начнет увеличиваться, возникнет основание для реагирования, например, чтобы опять ужесточить правила поведения и общения.

3000 новых исследуемых

Принять участие в начавшемся в прошлую пятницу и длящемся до нынешней пятницы исследовании пригласят 3100 совершеннолетних жителей Эстонии. Работники исследовательской фирмы Emor, опираясь на данные Регистра народонаселения, разошлют по электронной почте и SMS приглашения случайно выбранным людям.

По словам руководителя Института семейной медицины и народного здоровья ТУ Руть Кальда, контакт будут искать с большим количеством людей, поскольку не все могут оказаться в доступе из-за устаревших данных регистра или по каким-то другим причинам. Также у каждого человека есть право отказаться от участия в исследовании. И не все, кто ответят на вопрос на сайте или по телефону смогут найти время, чтобы прийти в оговоренное время и сдать анализы.

Поскольку Департамент здоровья и так каждый день предоставляет обстоятельную информацию о тестировании и заражении коронавирусом, логично спросить, что даст еще мониториноговое исследование. По словам Калда, главный бонус состоит в возможности найти тех, кто и сам не подозревал, что является носителем вируса. Речь идет о людях, у которых не было симптомов, и которые не знали, что могли где-то соприкасаться с каким-нибудь носителем вируса. Эти люди в официальной статистике не фигурируют.

В ходе мониторингового исследования можно найти опасные случаи, поскольку выборка исследования составлена так, что в ней представлены все регионы страны и все возрастные группы. В числе прочего, плюсом является то, что данные мониторинга выясняются быстрее, чем статистика Департамента здоровья, поскольку заболевание и попадание на прием к врачу, а также тестирование неизбежно требуют времени.

«Чуть более раннее оповещение дает системе здравоохранения намного большую готовность на случай, если что-то начнет ухудшаться, - уточнила Калда. – Можно будет и быстрее связаться с контактировавшими с носителями вируса, изолировать их и, таким образом, может быть, предотвратить большую вспышку».

Переболевший заразен?

Как прокомментировать то, что шесть из 12 исследуемых, получивших положительный результат анализа, оказались людьми, переносящими заболевание? Означает ли это, что после болезни и признания людей выздоровевшими, они могут оставаться заразными? Калда говорит, что вероятнее всего, нет: «Эти положительные результаты показывают, что тест очень чувствительный, он находит частички РНК в организме и тогда, когда их там осталось очень мало. А что касается заразности, то если с начала болезни прошло как минимум 14 дней, и если с последнего проявления заболевания прошло 48 часов, то человек здоров и больше не является опасным. Хотя, да, его анализы все еще могут быть положительными».