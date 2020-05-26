Bolt получил еще сто миллионов евро

«Кризис временно изменил наше привычное передвижение, но долгосрочные тренды остались теми же, - комментирует гендиректор и основатель Bolt Маркус Виллиг. - Мир движется в направлении экологически чистого транспорта и популярность обладания личным транспортом снижается. Эти взгляды разделают и наши инвесторы, которые понимают, что нет перспективны в том, чтобы тратить деньги в стиле Кремниевой долины. Я всё более убеждаюсь, что эффективность и способность адаптироваться дают большое преимущество фирме Bolt в нашей сфере. Они также позволяют нам предоставлять доступные транспортные услуги миллионам клиентов и лучшие возможности обслуживания для наших водителей и курьеров в мире после COVID».