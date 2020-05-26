Bolt получил еще сто миллионов евро

Bolt сообщил о привлечении инвестиций на сумму в сто миллионов евро. С помощью этих денег предприятие продолжит расширение своих услуг в Европе и Африке.
Инвестором выступила компания Naya Capital Management, основанная в Великобритании. В итоге Bolt, когда-то носивший название Taxify, вместе с этим вложением привлек капитал на сумму более 300 миллионов евро. Новая сделка увеличит стоимость компании до 1,7 млрд евро.
«Кризис временно изменил наше привычное передвижение, но долгосрочные тренды остались теми же, - комментирует гендиректор и основатель Bolt Маркус Виллиг. - Мир движется в направлении экологически чистого транспорта и популярность обладания личным транспортом снижается. Эти взгляды разделают и наши инвесторы, которые понимают, что нет перспективны в том, чтобы тратить деньги в стиле Кремниевой долины. Я всё более убеждаюсь, что эффективность и способность адаптироваться дают большое преимущество фирме Bolt в нашей сфере. Они также позволяют нам предоставлять доступные транспортные услуги миллионам клиентов и лучшие возможности обслуживания для наших водителей и курьеров в мире после COVID».
Bolt предлагает транспортные услуги в более 150 городах Европы и Африки. В последние месяцы Bolt ускорил процесс вывода на рынок услуги доставки еды Bolt Food, и уже предлагает ее в 12 странах. Также компания запустила Business Delivery, которая предлагает быструю доставку посылок предприятиям. Также был открыт Bolt Protect — новая категория автомобилей, которая предусмотрена для работников первой линии. Для них в автомобилях между пассажирским и водительским сидениями установили защитное покрытие, которое препятствует циркуляции воздуха между передними и задними сидениями.