Иностранец ищет в социальных сетях возможность «прописаться» в Эстонии за деньги: чем это грозит хозяину квартиры?

Недавно в одной из групп Facebook пользователь, выступающий под никнеймом из имени и отчества объявил, что ищет собственника квартиры, который мог бы «прописать» у себя, разумеется, за деньги, и, разумеется, фиктивно, семью, не имеющую в Эстонии вида на жительство. Это, якобы, требовалось как раз для получения вожделенного права на проживание в нашей стране.

Хотя дискуссия, начавшаяся в ответ, довольно быстро была удалена, демонстрация юридической неграмотности большинства ее участников, вызвало у редакции Rus.Postimees желание пролить свет на это темное дело: мы обратились за комментариями к специалистам.

Нам ответила руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус:

В соответствии с Законом об иностранцах иностранец (гражданин третьей страны) обязан зарегистрировать свое местожительство в Регистре народонаселения в течение одного месяца со дня пребывания в Эстонии на основании вида на жительство и должен иметь зарегистрированное место жительства в течение всего срока действия вида на жительство. Это также проверяется при регистрации проживания. Если иностранец вида на жительство не имеет, то его место жительства не может быть зарегистрировано в Регистре народонаселения независимо от согласия собственника жилища.

Согласно Закону о гражданах Европейского Союза, гражданин Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации приобретает право на проживание в Эстонии в течение пяти лет, если он регистрирует свое проживание в регистре народонаселения. Кроме того, он должен подать заявление на получение удостоверения личности в течение одного месяца с даты регистрации проживания в Эстонии. Удостоверение личности подтверждает право временного проживания в Эстонии гражданина Европейского Союза.

Если владелец жилища или лицо, место жительства которого зарегистрировано в Регистре народонаселения, предоставило ложную информацию (место жительства зарегистрировано для получения или продления вида на жительство или права на проживание, но лицо не намерено проживать в данном жилище), это является правонарушением статьи 280 Пенитенциарного кодекса.